Сейчас количество жертв коронавируса в Индии перевалило за 200 тысяч человек, а инфицирование и смертность достигли рекордных показателей. Поскольку запасы кислорода в больницах заканчиваются, фонд принца Чарльза British Asian Trust объявил сбор средств на срочную закупку кислородных концентраторов.

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Принц Уэльский и сам сделал пожертвование на кампанию "Кислород для Индии". Он отметил, что страна отчаянно спасала мир от вспышки COVID-19, а теперь помощь нужна ей самой.

"Индийская помощь и изобретательность были поддержкой для других стран в это чрезвычайно сложное время. Как Индия помогала другим, так и сейчас мы должны помогать Индии", – говорится в обращении.

Я хочу, чтобы те, кто страдает от последствий пандемии в Индии, знали, что они в моих мыслях и молитвах. Вместе мы выиграем эту битву,

– заключил принц Чарльз.

Отметим, Индию накрыло мощной волной COVID-19. На днях в стране зафиксировали мировой рекорд COVID-19 – 314 тысяч больных в сутки.

ЕС, Великобритания, США и Пакистан уже пообещали помощь. В ВОЗ объяснили, что причиной рекордной заболеваемости коронавирусом стали массовые собрания, низкий уровень вакцинации и распространение более заразных штаммов вируса.