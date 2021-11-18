Принц Чарльз прокомментировал состояние здоровья матери, королевы Елизаветы II
18 ноября 2021 , 18:09Читати новину українською
Источник:The Royal Family Channel
В последние недели королева Елизавета II спровоцировала слухи об ухудшении состояния здоровья. Но ее сын, принц Чарльз, заверил, что с ней "все хорошо".
На днях принц Уэльский посетил Иорданию. Там он пообщался с журналистами и ответил на вопросы, касающиеся здоровья своей матери.
К слову Меган Маркл и принц Гарри не приедут на Рождество к одинокой королеве, – СМИ.
Принц Чарльз о состоянии здоровья Елизаветы II
Как рассказал наследник престола, с британской королевой "все хорошо". Он отметил, что все обязанности не могут даваться так легко в 95 лет.
Когда вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше. Даже в 73 года это довольно плохо,
– рассказал принц Чарльз с намеком на свое самочувствие.
Принц Чарльз и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи
Здоровье британской королевы
- Слухи об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II появились после того, как она впервые за 17 лет вышла на публику с тростью.
- Затем Ее Величество провело ночь в больнице. Были отменены несколько публичных выходов: поездка в Северную Ирландию, появление на климатическом мероприятии в Глазго.
- Ожидалось, что королева появится на поминальной воскресной службе возле военного мемориала Кенотаф. Но она так не посетила мероприятие, потому что потянула спину.
- Премьер Великобритании заверил, что с Елизаветой II все хорошо, ей просто нужно больше времени отдыхать. После тревожных новостей о здоровье уже 17 ноября королева провела первую встречу офлайн.