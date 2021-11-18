Принц Чарльз прокомментировал состояние здоровья матери, королевы Елизаветы II

В последние недели королева Елизавета II спровоцировала слухи об ухудшении состояния здоровья. Но ее сын, принц Чарльз, заверил, что с ней "все хорошо".

На днях принц Уэльский посетил Иорданию. Там он пообщался с журналистами и ответил на вопросы, касающиеся здоровья своей матери.

К слову Меган Маркл и принц Гарри не приедут на Рождество к одинокой королеве, – СМИ.

Принц Чарльз о состоянии здоровья Елизаветы II

Как рассказал наследник престола, с британской королевой "все хорошо". Он отметил, что все обязанности не могут даваться так легко в 95 лет.

Когда вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше. Даже в 73 года это довольно плохо,

– рассказал принц Чарльз с намеком на свое самочувствие.

Принц Чарльз и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Здоровье британской королевы