Вечером 16 февраля 99-летнего мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа положили в больницу из-за плохого самочувствия. Королевские источники назвали госпитализацию мерой предосторожности, однако теперь сообщили, что, скорее всего, надзор продолжат до следующей недели.

Ссылаясь на сообщение Букингемского дворца, источник отмечает, что принц Филипп остается в больнице короля Эдуарда VII для осмотра и отдыха. Госпитализация продлится минимум до следующей недели.

К теме Третья ночь в больнице: как чувствует себя 99-летний принц Филипп после госпитализации

Такое решение личный врач герцога Эдинбургского принял после очередной консультации, ведь действует с большой осторожностью. Королевские источники добавили, что принц Филипп находится "в хорошем настроении", однако рассекречивать причину госпитализации, как и раньше, не стали. Известно, что состояние мужа Ее Величества ухудшилось не из-за коронавируса, от которого супруги привиты в начале января.

Ранее королевский биограф Пенни Хунор сообщила, что герцог Эдинбургский хочет как можно быстрее завершить госпитализацию, ведь ему не нравится излишняя суета. Она добавила, что на любой дискомфорт он может реагировать грубо, поэтому персонал лондонской больницы короля Эдуарда VII вряд ли с удовольствием ухаживает за принцем Филиппом.

Как отмечается в источнике, в декабре 2019 года герцог Эдинбургский попал в ту же больницу. Тогда его госпитализацию также называли мерой пресечения. В лондонской клинике короля Эдуарда VII принц Филипп провел всего четыре ночи и накануне Рождества вернулся в Сандрингемский дворец к королеве Елизавете II.