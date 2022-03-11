На днях Тина Кароль в инстаграм-сторез возмущалась позицией своих коллег, которые после начала войны России с Украиной в 2014 году продолжали выступать в стране-агрессоре. Она заявила, что лучшим детектором в этом случае стал народ, который определил, кто есть кто.

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Однако у Приходько на это другое мнение – в своих инстаграм-сторисах она написала, что Тина – "переобулась", то есть изменила свое мнение после полномасштабной войны. Она пристыдила ее за то, что ничего не говорила Потапу, который в 2014 году на вручении премии RU.TV снял штаны, а также молчала по поводу выступлений Монатика и Дорофеевой на фестивале "Жара" в Баку в 2019, одним из основателей которых является рашист Григорий Лепс.

О, Тина проснулась! А почему ты не говорила это Потапу в лицо, когда он штаны в Кремле снимал, а мило сидела с ним рядом в кресле? (речь идет о судействе в "Голосе страны", – Showbiz 24) Монатику поцелуи посылала, Дорофея оды пела! Поздно Тина тебе вступать в этот бой. Надо было раньше говорить. Переобуваешься сейчас ты,

– написала Приходько.

Также Анастасия зацепила Макса Барских, который последние 8 лет гастролировал Россией и получал там награды. Впрочем, после наступления России 24 февраля он начал критиковать россиян и даже имел публичную перепалку с Тимати. Одним из его последних заявлений было то, что он запрещает распространять свои песни на территории России.

"Ху*плет! Где ты был в 2014 – 2015 годах? Сейчас понял, что России – п**да, решил здесь "окно" себе пробить! Я не буду милосердна к тем, кто переобувается в полете. И не пишите мне, что сейчас не время. Очень даже вовремя! Аж тошнит!" – добавила артистка.



Настя Приходько раскритиковала Барских / Фото с инстаграмма артиста