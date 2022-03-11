Днями Тіна Кароль в інстаграм-сторіз обурювалась позицією своїх колег, які після початку війни Росії з Україною у 2014 році продовжували виступати в країні-агресорі. Вона заявила, що найкращим детектором у цьому випадку став народ, який сам визначив, хто є хто.

До слова Анастасія Приходько показала, як ховалась з маленьким сином в укритті

Проте у Приходько на це інша думка – у своїх інстаграм-сторіз вона написала, що Тіна – "перевзулась", тобто змінила свою думку після повномасштабної війни. Вона присоромила її за те, що нічого не казала Потапу, який у 2014 році на врученні премії RU.TV зняв штани, а також мовчала щодо виступів Монатіка і Дорофєєвої на фестивалі "Жара" в Баку у 2019, одним із засновників яких є рашист Григорій Лепс.

О, Тіна прокинулася! А чого ти не говорила це Потапу в обличчя, коли він штани у Кремлі знімав, а мило сиділа з ним поруч у кріслі? (йдеться про суддівство у "Голосі країни", – Showbiz 24) Монатіку поцілунки посилала, Дорофєєвій оди співала! Пізно вже Тіна тобі вступати в цей бій. Треба було раніше говорити. Перевзуваєшся зараз ти,

– написала Приходько.

Також Анастасія зачепила Макса Барських, який впродовж останніх 8 років гастролював Росією та отримував там нагороди. Втім, після наступу Росії 24 лютого, він почав критикувати росіян та навіть мав публічну перепалку з Тіматі. Однією з його останніх заяв було те, що він забороняє розповсюджувати свої пісні на території Росії.

"Ху*пліт! Де ти був у 2014 – 2015 роках? Зараз зрозумів, що Росії – п**да, вирішив тут "вікно" собі пробити! Я не буду милосердною до тих, хто перевзувається у польоті. І не пишіть мені, що зараз не час. Дуже навіть вчасно! Аж тошнить!" – додала артистка.



Настя Приходько розкритикувала Барських / Фото з інстаграму артиста

Наразі Тіна Кароль та Макс Барських ніяк не відреагували на слова Приходько, а також ми не можемо дізнатись, що думають про це фанати артистів.