Известная украинская певица Анастасия Приходько воспитывает троих детей – 12-летнюю Нанну, сына Гордия и почти годовалого сына Луку. Вместе с ними звезда прячется в укрытиях, пока в городе идут обстрелы.

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Анастасия Приходько показала, как скрывалась с детьми

Исполнительница показала в инстаграме фото з укрытия. Она держала на руках маленького сына. Фотографию звезда сопровождала лаконичным сообщением.

Мы все пройдем! Мы все сможем!

– написала Анастасия Приходько.



Анастасия Приходько с сыном / Фото из инстаграма Анастасии Приходько

Также звезда показала и старших детей, державшихся за руки.



Дети Приходько в укрытии / Фото из инстаграма звезды

Анастасия Приходько рассказала, что за один день она четыре раза с детьми бегала в укрытие. Чтобы быть в безопасности, она не раздевала сына из теплых курток.



Младший сын Приходько / Фото с инстаграм-сториз

Добавим, что Слава Каминская также показывала , как с детьми прячется в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.