Напомним, ранее Путин называл Тимати "доверенным лицом". Артист принадлежит к тем российским исполнителям, которые не осуждают войну России против Украины.

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Макс Барских дал интервью команде российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в тюрьме. Журналисты рассказывают правдивые факты о войне на территории Украины и не боятся жесткой цензуры, которая сейчас есть в России.

Артист прокомментировал обвинение Тимати в его адрес. Макс отметил, что все прекрасно понимают, с кем дружит Тимати и перед кем у него есть определенные обязанности.

По поводу конфликта с Тимати. Мы все понимаем, с кем он дружит и перед кем имеет обязательство. Поэтому у него не хватит яиц, чтобы сказать правду. Не хочу тратить время на какие-то ответы, потому что это уже не шоу-бизнес. Пиариться и выходить на войны в шоу-бизнесе у меня нет ни малейшего интереса,

– поделился Барских.

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