Прежде всего обниму кота, – солистка Go_A о приезде домой и впечатлениях от Евровидение-2021

Представитель Украины на Евровидении группа Go_A уже прибыл домой. Екатерина Павленко дала интервью в аэропорту Амстердама, где рассказала, что прежде всего сделает, когда прибудет домой. Друзья встретили звезду в Киеве вместе с ее любимцем.

Украинская группа Go_A в интервью заметила, что довольно уставшие, потому что не спали уже целые сутки, хотя удалось немного вздремнуть в самолете. Из-за этого, по словам Екатерины Павленко, она может немного "путать слова".

Это интересно Италия, Россия, Исландия: как участники Евровидения зажигали под выступление Go_A

Группа Go_A о Евровидении и приезде домой

Солистка этнофолк-группы заверила, что в целом у них все хорошо, они чувствуют себя прекрасно, хоть немного устали.

Очень крутая поездка, очень много впечатлений, мне кажется, мы справились,

– поделилась Екатерина Павленко.

Певица добавила, что выступление на Евровидении-2021 вдохновило участников группы и дало еще больше сил и веры в себя, чем это было после Нацотбора. Также звезда рассказала, что сделает, когда приедет домой.

Как бы это банально не звучало, я обниму своего кота, потом схожу в душ и лягу спать,

– призналась артистка.

Примечательно, что по прибытии Екатерины Павленко в Украину, ее друзья принесли в аэропорт домашнего любимца солистки Go_A, поэтому изрядно подняли ей настроение.

Эксклюзивное интервью с группой Go_A: смотрите онлайн (видео Оксаны Ткачук, 24 канал)

Украина на Евровидении-2021