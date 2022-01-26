Преследователь Златы Огневич говорил журналистам на камеру, что убьет звезду

Последние три года Злата Огневич страдала от преследований мужчины, который грозился ее "завалить". Как выяснилось, об убийстве он говорил на камеру, но полиция не реагировала.

Три дня назад, 23 января, Злата Огневич обнародовала видео, от которого мороз по коже. На авто за ней гнался преследователь, который запугивает ее уже три года. Немало друзей и фанов певицы впервые увидели лицо мужчины, но все это время он не прятался от публики. Более того, Вадим Лебедь давал интервью и на камеру говорил, что убьет артистку.

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Злился на нее. Говорил, что я ее убью,

– с усмешкой заявлял преследователь.

Преследователь Златы Огневич / Скриншот из видео

Это заявление он сделал полтора года назад, в ноябре 2020-го. К тому времени мужчина уже знал, где живет Злата Огневич, и караулил ее под подъездом. "Разве это проблема, найти человека? Это небольшая проблема", – говорил Вадим Лебедь журналистам.

Как преследователь напал на Злату Огневич в 2019 году

В том же интервью преследователь рассказал, как поздно вечером напал на певицу возле ее дома. Это произошло 28 февраля 2019 года после концерта в ночном клубе. Он схватил Злату Огневич за руку, а та подняла шум на весь район. Правда, сам Вадим Лебедь эту "встречу" нападением не считает.

Звал ее: "Злата, подожди, пожалуйста". Убегать начала. Я не схватил за руку, взял просто. Я считаю, что это не нападение. Нападение – это когда руки синие, синяки, избитый человек. Она не в натсроении была, я так понимаю,

– рассказал мужчина.

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