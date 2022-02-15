Новый раздел вступил в силу 15 февраля. Оргкомитет премии YUNA отметил, что "песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, которые признаны государством Украина как страны-агрессора, не могут претендовать на премию YUNA".

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На такое решение повлияло вероятное обострение войны России с Украиной, поэтому в этом году жюри конкурса и другие представители премии будут руководствоваться новым регламентом при выборе победителей.

"Когда в список претендентов на YUNA попадают совместные работы украинских исполнителей с музыкантами других стран, нас это всегда радует. В истории премии неоднократно среди номинантов можно было увидеть иностранцев – Jah Khalib из Казахстана, Бьянку из Беларуси, Mgzavrebi из Грузии, нескольких российских исполнителей, EMIN из Азербайджана. Последний даже выигрывал награду в 2015 году за песню "Смотришь в небо", которую спел вместе с LOBODA.

Но при этом мы всегда настаиваем на том, что мы Национальная премия. Смысл проекта YUNA – это поддержка и защита интересов украинских исполнителей и отечественной музыкальной индустрии, которая является частью общего культурного ландшафта Украины. В ситуации, когда речь идет о национальной безопасности и угрозе существования страны, мы не можем оставаться в стороне. Поэтому мы внесли изменения в регламент,

– подчеркнул генпродюсер премии Павел Шилько.

Отметим, что 11-я церемония YUNA состоится 16 марта 2022 года в киевском Дворце "Украина". Номинантов премии объявили в декабре 2021 года. Среди имен есть исполнители из России, к примеру, Zivert, а также есть украинцы, которые продолжают там гастролировать. К примеру, Макс Барских.