Одна из самых престижных музыкальных премий страны состоится менее чем за два месяца. 16 марта 2022 года YUNA-2022 наградит лучших представителей индустрии.
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Имена ведущих церемонии обещают объявить в феврале. Тогда же организаторы назовут артистов, которые будут выступать на YUNA-2022 во Дворце "Украина".
Этот список по традиции будет сформирован из номинантов этого года и победителей прошлых лет,
– сообщил генпродюсер премии Павел Шилько.
Победители премии YUNA за предыдущие годы / Фото с официального сайта
Что известно о церемонии YUNA-2022
- Список номинантов музыкальной премии объявили еще в декабре, их разделили на 18 категорий. На награды претендуют работы, которые были выпущены с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
- Больше всего номинаций YUNA-2022 получили TVORCHI (семь), Kalush (шесть), Wellboy и Артем Пивоваров (по пять). В спину им дышат Монатик, DOROFEEVA и Макс Барских.
- Интересно, что задолго до церемонии награждения YUNA-2022 попала в скандал. Тина Кароль обиделась на премию, потому что ее якобы недооценили. Артистку номинировали лишь в одной категории – "Лучшая исполнительница".