Представитель Украины на Детском Евровидении поэкспериментировала с имиджем в новой фотосессии
Источник:инстаграм Суспільного
Украинская юная артистка Елена Усенко, которая поедет на Международный конкурс Детского Евровидения-2021, приняла участие в яркой студийной фотосессии. Там стилистка подобрала для 14-летней конкурсантки необычные и несколько романтичные образы.
До конкурса Детского Евровидения осталось 2 месяца – событие состоится 19 декабря в Париже, Франция. Сейчас Елена Усенко активно готовится к важному мероприятию и пока приняла участие в фотосессии, автором которой стала Анастасия Мантач. Что касается стилистики, то ею выступила Юлия Рознатовская, которая подобрала для юной девушки несколько смелых образов. В одном из них она предложила Усенко куртку, расписанную словами из ее песни "Важіль".
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Елена – сильная личность, ее характер уже сформирован. Поэтому мне как стилисту не нужно было ничего придумывать нового: я просто оттолкнулась от образа целостной и сильной артистки. Единственный эксперимент – это юбка, Елена категорически не носит платьев в повседневной жизни, поэтому для нее это было попыткой увидеть себя иначе,
– рассказала дизайнер и стилист Рознатовская.
Для фотосессии Юлия подготовила Усенко 4 полноценных образа:
- первый состоял из черных брюк из экокожи, массивной обуви, черного топа, Синей блузы и красного берета;
- второй – из кожаного тренча шоколадного цвета и такой же шляпы с цепочками;
- третий образ сочетал черные джинсы-скинни, белую фатиновую юбку, блузу с импровизированным топом и кожаную куртку с надписями, а также кеды Converse;
- для четвертого образа Елена надела коричневый вельветовый костюм, зеленую ретроблузу и черные ботинки.
14-летняя вокалистка осталась довольной съемкой: "фотосессия была великолепна! Я обожаю быть в кадре. Замысел фотосессии заключался в том, чтобы показать мне, что я могу быть разной".
Фотосессия Елены Усенко для Детского Евровидения: фото Анастасии Мантач
Что известно о Детском Евровидении 2021
- Елена Усенко из Белой Церкви победила в Национальном отборе Детского Евровидения в Украине 24 октября.
- Она презентовала на конкурсе авторскую песню "Важіль", с которой поедет во Францию.
- Событие состоится 19 декабря в парижском концерт-холле La Seine Musicale. Финал детского песенного конкурса вживую будет транслировать UA: КУЛЬТУРА.