Телеведущий Игорь Кондратюк для 24 канала рассказал, что несмотря на телевизионный формат отбора Детского Евровидения, конкурс прошел удачно и организованно. Стоит добавить, что на такие шаги организаторы пошли из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране.
К слову Детское Евровидение 2021: кто будет представлять Украину на конкурсе
"Исполнители были сильными, как по мне. Формат отбора необычный, судьи смотрели выступления участников по телевизору, как и телезрители. Но что поделаешь: таковы карантинные требования. Но все было хорошо организовано: выступления, онлайн разговоры ведущих с участниками и быстрое определение победительницы", – рассказал Кондратюк.
Что касается победительницы Елены Усенко, которой судьи отдали наивысший балл – 52, то продюсер убежден, что она достойно представит Украину на международном конкурсе.
Победительница мне лично показалась достаточно качественным автором исполнителем, как на свои 14 лет. Думаю, она будет одной из лучших в Париже!
– заявил судья.
Добавим, что кроме Кондратюка, в составе жюри были:
- певица Alyosha;
- исполнительница Люба Морозова;
- главный редактор Karabas Live Игорь Панасов;
- представитель Украины на "Детском Евровидении-2020" Александр Балабанов.
Жюри Детского Евровидения 2021 / Фото "Суспільного мовлення"
Что известно о Детском Евровидении 2021
- 19-й песенный конкурс Детского Евровидения состоится в воскресенье, 19 декабря, в столице Франции.
- Мероприятие пройдет в концертном зале La Seine Musicale, который располагается на острове Сегин на реке Сена.
- Слоганом нынешнего конкурса будет – "Воображай"("Imagine").
- Представителем от Украины стала Елена Усенко – зрители ей поставили наивысший балл 11, а судьи – 52.
- Она выступит с авторской песней "Рычаг". Кроме нее, за победу боролись еще 12 детей-вокалистов со всей Украины.