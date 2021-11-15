До конкурсу Дитячого Євробачення залишилось 2 місяці – подія відбудеться 19 грудня у Парижі, Франція. Наразі Олена Усенко активно готується до важливого заходу і поки взяла участь у фотосесії, автором якої стала Анастасія Мантач. Щодо стилістки, то нею виступила Юлія Рознатовська, яка підібрала для юної дівчини кілька сміливих образів. В одному з них вона запропонувала Усенко куртку, розписану словами з її пісні "Важіль".

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Олена – сильна особистість, її характер вже сформований. Тому мені як стилісту не потрібно було нічого вигадувати нового: я просто відштовхнулася від образу цілісної та сильної артистки. Єдиний експеримент – це спідниця, Олена категорично не носить суконь у повсякденному житті, тож для неї це було спробою побачити себе інакше,

– розповіла дизайнерка і стилістка Рознатовська.

Для фотосесії Юлія підготувала Усенко 4 повноцінних образи:

перший складався з чорних штанів з екошкіри, масивного взуття, чорного топу, синьої блузи та червоного берета;

другий – зі шкіряного тренча шоколадного кольору і такого ж капелюха з ланцюжками;

третій образ поєднував чорні джинси-скінні, білу фатинову спідницю, блузу з імпровізованим топом і шкіряну куртку з надписами, а також кеди Converse;

для четвертого образу Олена одягнула коричневий вельветовий костюм, зелену ретро-блузу і чорні черевики.

14-річна вокалістка залишилась задоволеною зйомкою: "Фотосесія була чудова! Я обожнюю бути в кадрі. Задум фотосесії полягав у тому, щоб показати мене справжньою, що я можу бути різною".

Фотосесія Олени Усенко для Дитячого Євробачення: фото Анастасії Мантач

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