До конкурса Детского Евровидения осталось 2 месяца – событие состоится 19 декабря в Париже, Франция. Сейчас Елена Усенко активно готовится к важному мероприятию и пока приняла участие в фотосессии, автором которой стала Анастасия Мантач. Что касается стилистики, то ею выступила Юлия Рознатовская, которая подобрала для юной девушки несколько смелых образов. В одном из них она предложила Усенко куртку, расписанную словами из ее песни "Важіль".

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Елена – сильная личность, ее характер уже сформирован. Поэтому мне как стилисту не нужно было ничего придумывать нового: я просто оттолкнулась от образа целостной и сильной артистки. Единственный эксперимент – это юбка, Елена категорически не носит платьев в повседневной жизни, поэтому для нее это было попыткой увидеть себя иначе,

– рассказала дизайнер и стилист Рознатовская.

Для фотосессии Юлия подготовила Усенко 4 полноценных образа:

первый состоял из черных брюк из экокожи, массивной обуви, черного топа, Синей блузы и красного берета;

второй – из кожаного тренча шоколадного цвета и такой же шляпы с цепочками;

третий образ сочетал черные джинсы-скинни, белую фатиновую юбку, блузу с импровизированным топом и кожаную куртку с надписями, а также кеды Converse;

для четвертого образа Елена надела коричневый вельветовый костюм, зеленую ретроблузу и черные ботинки.

14-летняя вокалистка осталась довольной съемкой: "фотосессия была великолепна! Я обожаю быть в кадре. Замысел фотосессии заключался в том, чтобы показать мне, что я могу быть разной".

Фотосессия Елены Усенко для Детского Евровидения: фото Анастасии Мантач

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