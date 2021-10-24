За победу в Детском Евровидении 2021 боролись 12 детей-вокалистов. На телевизионном концерте, который состоялся 24 октября, конкурсанты презентовали композиции, а профессиональное жюри и зрители голосовали за любимцев.

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От судей Елена получила 52 балла, в то время как зрители – 11. Она стала лидером как голосования жюри, так и зрительского голосования. Следовательно, с общей суммой в 63 балла она одержала победу. Уже 19 декабря 2021 года Елена сможет представить Украину на международном песенном конкурсе в Париже.

Что известно о Елене Усенко

Девочке – 14 лет, она проживает в Белой Церкви Киевской области и изучает вокал в Katapulta art music school. В прошлом году она тоже участвовала в Нацотборе "Детского Евровидения" и попала в финал, но не одержала победу.



Победительница Нацотбора Детского Евровидения в Украине / Фото из инстаграма "Суспільного"

Кто вошел в состав жюри в 2021 году: