Когда и где пройдет детское Евровидение

19 песенный конкурс детского Евровидения состоится в воскресенье, 19 декабря, в концертном зале La Seine Musicale, который находится на острове Сегин на реке Сена.

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Это одно из самых удивительных и красивых мест в Европе, и с момента открытия в 2017 году оно быстро превратилось в культовое культурное учреждение, стремящееся донести всю музыку ко всем зрителям,

– говорится на сайте.

Слоганом конкурса будет – "Представляй" ("Imagine"). Его выбрали по нескольким причинам. В частности, он напоминает о песне Valentina, которая выиграла в прошлом году Детское Евровидение в Варшаве. Также воображение может служить началом для творения, побуждать к мечте. Через мечты, по мнению организаторов, можно начинать строить лучший мир.

"Сила воображения безгранична, особенно для детей. И это то, что нам сегодня нужно больше, чем когда-либо", – убеждены организаторы конкурса.

Напомним, в 2020 году 29 ноября прошло Детское Евровидение в онлайн-формате. Представитель Украины Александр Балабанов получил 106 баллов и занял 7 место в турнирной таблице. Он боролся за первенство с 12 конкурсантами.