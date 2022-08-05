Эмоциональная принцесса Шарлотта увлекла сеть мимикой в Бирмингеме: смешные фото
Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Игры Содружества в Бирмингеме взяли с собой принцессу Шарлотту. Активная мимика девочки покорила сеть.
Дети Кембриджских герцогов все чаще появляются на публике вместе с родителями. Они не сдерживают своих эмоций как взрослые, поэтому часто привлекают внимание и увлекают сеть. На днях так произошло и с принцессой Шарлоттой, сообщает 24 канал.
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Принцесса Шарлотта покорила сеть
Принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли 7-летнюю Шарлотту на Игры Содружества, проходившие в Бирмингеме.
Все внимание папарацци было приковано к принцессе, которая неподдельно реагировала на детали игры. Она следила за спортсменами и активно проявляла эмоции. Принцесса Шарлотта не только веселилась и улыбалась, но и демонстрировала разочарование и скуку.
Добавим, что девочку одели в лаконичное черно-белое полосатое платье от Rachel Riley и заплели ей две косички.
Для просмотра фото перелистывайте справа:
Как королевские дети покоряют сеть
- Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи рассмешил публику на параде в Лондоне, всячески кривясь и показывая язык.
- На игры в Уимблдоне герцоги Кембриджские взяли 9-летнего Джорджа, пленившего внимание публики. Сначала он внимательно слушал маму и смотрел за игрой, но потом кривлялся и эмоционально реагировал на моменты финала.
- Недавно в сети активно обсуждали совместное видео принца Уильяма и принцессы Шарлотты. Поклонники спорили, на кого больше похожа девочка.