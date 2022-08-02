На днях прошел финальный матч Чемпионата по футболу среди женщин. Национальная сборная Англии Lionesses играла против сборной Германии и выиграла со счётом 2:1. Но накануне принц Уильям и принцесса Шарлотта записали видео, чтобы поддержать команду.

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В сети обсуждают сходство принца Уильяма и Шарлотты

После публикации видео в комментариях пользователи засыпают королевскую семью комплиментами и обсуждают, насколько похожи отец с дочерью. Некоторые считают, что принц Уильям и принцесса Шарлотта выглядят как близнецы. Другие сравнивают девочку с другими королевичами – принцессой Дианой и королевой Елизаветой II.

  • "Шарлотта такая красотка";
  • "Она такая красивая и невероятная. Какая замечательная семья";
  • "Близнецы";
  • "Она очень похожа на своего отца";
  • "Папина дочь";
  • "Мило. Шарлотта напоминает своего папу и принцессу Диану";
  • "Она так похожа на свою бабушку Елизавету";
  • "Шарлотта очень похожа на свою маму";
  • "Всегда заметно, как принц Уильям гордится своими детьми";
  • "Шарлотта так красива и мила, просто как ее папа и мама".

Общее видео принца Уильяма и Шарлотты:

Пользователи сети даже сделали фотоколаж, сравнив детское фото принца Уильяма с фотографией Шарлотты.


Принц Уильям и принцесса Шарлотта / Фото из инстаграма thecambridgethree