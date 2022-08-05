Как информируют британские СМИ, подруга Елизаветы II леди Майра Баттер "мирно" умерла в Лондоне в возрасте 97 лет. Она была потомком российского царя Николая I и драматурга Александра Пушкина.

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"Майра была близкой подругой королевы и принца Филиппа с детства и время от времени снималась в королевских документальных фильмах", – поделился Джо Литтл, главный редактор журнала Majesty.

Что известно о близкой подруге Елизавете II

Леди Майра Баттер родилась в Эдинбурге в 1925 году, в семье британского офицера Гарольда Вернера и праправнучки Николая I – графини Анастасии де Торби.

Она входила в ближайшее окружение Елизаветы II и поддерживала дружбу с ее покойным мужем принцем Филиппом.

Леди Баттер всегда находилась в тени королевской семьи, но в марте 2022 года о ней заговорил мир. Все потому, что подруга Ее Величества вернула назад Пушкинскую медаль, которую своим указом ей присудил президент россии владимир путин.

Мы всегда чувствовали наши глубокие корни с нашими предками в россии и большую дружбу последних лет. Однако видеть ужасные страдания, которые сейчас происходят, невыносимо,

– объясняла свое решение леди Баттер.

Подруга королевы Елизаветы II леди Майра Баттер / Скриншот с видео