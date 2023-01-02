Алексей Завгородний, которого знают как Позитива, до сентября выгораживал Потапа, пока он не вернулся в Украину из-за границы. Однако за эти полгода их отношения пошатнулись.

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Позитив заговорил о разрыве с Потапом

Мы с ним виделись, когда он вернулся в Украину. У нас было одно общее благотворительное выступление. Эмоции такие двоякие, потому что когда вы давно не виделись, то во многом изменились… Он поддерживает. Какая-то небольшая пропасть где-то есть. Я никогда ни на кого не обижаюсь, а только немного расстраиваюсь. Действительно, чувство одиночества, разрыва есть,

– прокомментировал Позитив.

Однако он воспринимает это как данность и не цепляется за Потапа, потому что считает, что только время расставит все по местам. К тому же за полгода, которые Позитив работал в Украине сам, у него появились новые знакомые, друзья и даже компаньоны.

Это потому, что продюсерский центр MOЗGI Entertainment, из которого ушел Потап, больше не финансирует его как проект, а выступает дистрибьютором. Он поддерживает такое решение Ирины Горовой, потому что "сейчас очень сложно вкладываться в артиста".

Это делает меня сильнее. Действительно, очень сложно, когда все как-то развалилось, война, такие события. Сейчас я чувствую себя более ответственным, потому что у меня не такая большая команда, нет суперменеджмента. Нет такой возможности влиять на те же телеканалы, лейблы. Действительно ответственный момент,

– поделился Позитив.

Интересно! Во время полномасштабной войны дала трещину не только дружба Потапа и Позитива, но и их группа Moзgi. Теперь они почти не выступают в полном составе. "Каждый из нас пошел по своему пути. Moзgi не развалились, и когда они нужны, они появляются на сцене в любом составе", – отмечает звезда.