Олексій Завгородній, якого знають як Позитива, до вересня вигороджував Потапа, поки він не повернувся в Україну з-за кордону. Однак за ці пів року їхні стосунки похитнулися.
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Позитив заговорив про розрив з Потапом
Ми з ним бачилися, коли він повернувся в Україну. У нас був один спільний благодійний виступ. Емоції такі двоякі, бо коли ви давно не бачилися, то багато в чому змінилися… Він підтримує. Якась невелика прірва десь є. Я ніколи ні на кого не ображаюся, а тільки трошки засмучуюсь. Дійсно, відчуття самотності, розриву є,
– прокоментував Позитив.
Однак він сприймає це як даність і не чіпляється за Потапа, бо вважає, що лише час розставить усе по місцях. До того ж за пів року, які Позитив працював в Україні сам, у нього з'явилися нові знайомі, друзі і навіть компаньйони.
Це тому, що продюсерський центр MOЗGI Entertainment, з якого пішов Потап, більше не фінансує його як проєкт, а виступає дистриб'ютором. Він підтримує таке рішення Ірини Горової, бо "зараз дуже складно вкладатися в артиста".
Це робить мене сильнішим. Дійсно дуже складно, коли все якось розвалилося, війна, такі події. Зараз я почуваюся більш відповідальним, бо в мене не така велика команда, немає суперменеджменту. Немає такої можливості впливати на ті ж телеканали, лейбли. Дійсно відповідальний момент,
– поділився Позитив.
- Нагадаємо, якщо у квітні Позитив заступався за Потапа та розповідав, як багато він робить за кордоном – допомагає Україні, знаходить гроші на зарплати команді MOЗGI Entertainment, то в липні сам просив репера повернутися: "Я не єдиний його друг, який йому про це каже. Я йому кажу: "Приїдь. Ми обіймемося, поїдемо до військових, і ти будеш тут батею, який приїде і це все зараз зробить".