Олексій Завгородній, якого знають як Позитива, до вересня вигороджував Потапа, поки він не повернувся в Україну з-за кордону. Однак за ці пів року їхні стосунки похитнулися.

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Позитив заговорив про розрив з Потапом

Ми з ним бачилися, коли він повернувся в Україну. У нас був один спільний благодійний виступ. Емоції такі двоякі, бо коли ви давно не бачилися, то багато в чому змінилися… Він підтримує. Якась невелика прірва десь є. Я ніколи ні на кого не ображаюся, а тільки трошки засмучуюсь. Дійсно, відчуття самотності, розриву є,

– прокоментував Позитив.

Однак він сприймає це як даність і не чіпляється за Потапа, бо вважає, що лише час розставить усе по місцях. До того ж за пів року, які Позитив працював в Україні сам, у нього з'явилися нові знайомі, друзі і навіть компаньйони.

Це тому, що продюсерський центр MOЗGI Entertainment, з якого пішов Потап, більше не фінансує його як проєкт, а виступає дистриб'ютором. Він підтримує таке рішення Ірини Горової, бо "зараз дуже складно вкладатися в артиста".

Це робить мене сильнішим. Дійсно дуже складно, коли все якось розвалилося, війна, такі події. Зараз я почуваюся більш відповідальним, бо в мене не така велика команда, немає суперменеджменту. Немає такої можливості впливати на ті ж телеканали, лейбли. Дійсно відповідальний момент,

– поділився Позитив.

Цікаво! Під час повномасштабної війни дала тріщину не тільки дружба Потапа та Позитива, а й їхній гурт Moзgi. Тепер вони майже не виступають у повному складі. "Кожен з нас пішов своїм шляхом. Moзgi не розвалилися, і коли вони потрібні, вони з'являються на сцені в будь-якому складі", – наголошує зірка.