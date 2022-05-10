Этим Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) поделился в интервью 24 каналу. Российским оккупантам было все равно, чьи дома грабить и разрушать, поэтому когда россияне ворвались на территорию Киевской области, имущество украинских знаменитостей также пострадало.

Полное интервью здесь У моей студии упали обломки самолета, – Позитив о выезде из Киева, волонтерства и Зеленского

Позитив рассказал, что его дом, к счастью, не пострадал. Первые дни войны он вместе с семьями товарищей провел в доме, расположенном под Киевом. Но потом они все вместе решили поехать на запад Украины. Сейчас в том доме живут переселенцы.

В первые дни атаки у моей студии упали обломки самолета. Тогда решил, что лучше всю аппаратуру унести с собой. Так и сделал, поэтому сейчас могу писать новые песни,

– поделился артист.

Интервью Позитив: смотрите видео онлайн

Звездная недвижимость во время войны в Украине

В доме певицы Ирины Билык поселились на время оккупанты, которые "жили, как хотели".

Две ракеты ударили у дома бандуристки Марины Круть в Киеве. Взрывной волной выбило окна, двери, снесло даже вазоны.

В дом шеф-редакторки "Орла и Решки" Маши Суши в Ирпене также ворвались российские захватчики. Они "изнасиловали дом".

Больше здесь Гвоздева, Кондратюк, Харчишин: звезды, чьи дома уничтожили оккупанты