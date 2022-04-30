К счастью, сама Марина Круть, которая участвовала в Нацотборе Евровидения 2020, не пострадала. Она выехала из столицы на родную Хмельнитчину, где вечером 28 апреля тоже были "прилеты". А квартира бандуристки несколько повреждена – взрывной волной выбило окна, двери, снесло даже вазоны.
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Ракеты повредили квартиру Марины Круть в Киеве
Две ракеты прилетели в 100 метрах от нашего дома в Киеве. В этот же вечер прилетело и в Хмельницкую область, где я сейчас. Взрывной волной выбило окна и двери,
– рассказала Марина Круть.
Она вспомнила и о журналистке Вере Гирич, которая была ее соседкой по району.
"Погиб один человек. Журналистка, работавшая в "Свободе слова", Вера Гирич. Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память Виктории, которая была нашей соседкой", – щемяще написала бандуристка.
Квартира Марины Круть после ракетного удара по Киеву: видео
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В новом сообщении она обратилась к защитникам и защитницам Украины и пообещала, что до конца жизни ее концерты для них бесплатны.
Полный текст публикации Марины Круть:
Вчера две ракеты прилетели в 100 метрах от нашего дома в Киеве. В этот же вечер прилетело и в Хмельницкую область, где я сейчас.
Взрывной волной выбило окна и двери. Погиб один человек. Журналистка, работавшая в "Свободе слова", Вера Гирич. Ракета залетела прямо в ее квартиру. Светлая память Виктории, которая была нашей соседкой. Теперь и ради еще одного человека мы должны бороться и жить.
Я знаю, что многие мои подписчики воюют. Ребята и девушки, знайте, что после победы все концерты до конца моей жизни бесплатны для вас.
Девушки возвращаемся скорее, нам надо убрать район и дом, посадить новые вазоны и окна поставить.