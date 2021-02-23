Украинский рэпер Позитив – ведущий известного тревел-шоу "Орел и решка". Он рассказал о необычном опыте, который получил во время съемок. В частности, он не пользовался телефоном около 3 дней.

Украинские звезды Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Мишель Андраде отправились в Боливию, где снимали шоу "Орел и решка". Пресс-служба Нового канала поделилась впечатлениями Позитива от необычной поездки.

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Позитив об опыте съемок "Орла и решки"

Позитиву выпала золотая безлимитная карта, однако певец жил не в люксовых апартаментах, а в эко-лодже посреди национального парка. Такой вариант отдыха понравился рэперу даже больше, чем гостиничные номера класса люкс.

Я люблю палатки, природу. Мне не нужен кондиционер и суперусловия. В домике были москитная сетка, лампочка и возможность зарядить телефон – это главное. И то, телефон был не нужен. Все эти дни мы жили без связи, я очень от этого кайфовал!

– рассказал Позитив.

Артист признался, что когда смирился и осознал, что его никто не тронет, не будет писать сообщения и делиться новостями, то начал наслаждаться единением с природой.

Позитив добавил, что для него это уникальный опыт, ведь ни в каком другом месте он бы не смог выключить телефон. "Было даже сложно снова привыкать к телефону. Понял, что без связи можно жить, и это классно", – поделился рэпер.



Позитив / Фото пресс-служба

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