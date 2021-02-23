Исчез на 3 дня: Позитив рассказал об уникальном опыте во время съемок "Орла и решки"
Украинский рэпер Позитив – ведущий известного тревел-шоу "Орел и решка". Он рассказал о необычном опыте, который получил во время съемок. В частности, он не пользовался телефоном около 3 дней.
Источник:24 канал
Украинские звезды Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) и Мишель Андраде отправились в Боливию, где снимали шоу "Орел и решка". Пресс-служба Нового канала поделилась впечатлениями Позитива от необычной поездки.
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Позитив об опыте съемок "Орла и решки"
Позитиву выпала золотая безлимитная карта, однако певец жил не в люксовых апартаментах, а в эко-лодже посреди национального парка. Такой вариант отдыха понравился рэперу даже больше, чем гостиничные номера класса люкс.
Я люблю палатки, природу. Мне не нужен кондиционер и суперусловия. В домике были москитная сетка, лампочка и возможность зарядить телефон – это главное. И то, телефон был не нужен. Все эти дни мы жили без связи, я очень от этого кайфовал!
– рассказал Позитив.
Артист признался, что когда смирился и осознал, что его никто не тронет, не будет писать сообщения и делиться новостями, то начал наслаждаться единением с природой.
Позитив добавил, что для него это уникальный опыт, ведь ни в каком другом месте он бы не смог выключить телефон. "Было даже сложно снова привыкать к телефону. Понял, что без связи можно жить, и это классно", – поделился рэпер.
Позитив / Фото пресс-служба
Что известно о съемках Мишель Андраде и Позитива
- Об участии украинских звезд в "Орле и решке" стало известно в конце января. Артисты стали новыми ведущими проекта.
- Мишель и Позитив также поделились курьезами во время съемок. В частности, певица стала на муравейник, поэтому насекомые заползли в обувь и носки. А затем девушке стало плохо после того, как она отведала блюда боливийской кухни.
- Мишель Андраде недавно рассказала о воспоминаниях о детстве в Боливии. Артистка во второй раз за последние 10 лет смогла приехать на родину благодаря тревел-шоу.
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