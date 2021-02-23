Український репер Позитив є ведучим відомого тревел-шоу "Орел і решка". Він розповів про незвичний досвід, який здобув під час зйомок. Зокрема, він не користувався телефоном близько 3 днів.

Українські зірки Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) та Мішель Андраде відправились у Болівію, де знімали шоу "Орел і решка". Пресслужба Нового каналу поділилась враженнями Позитива від незвичної поїздки.

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Позитив про досвід зйомок "Орла й решки"

Позитиву випала золота безлімітна картка, однак співак жив не в люксових апартаментах, а в еко-лоджі посеред національного парку. Такий варіант відпочинку сподобався реперу навіть більше, ніж готельні номери класу люкс.

Я люблю намети, природу. Мені не потрібен кондиціонер і суперумови. У будиночку були москітна сітка, лампочка і можливість зарядити телефон – це головне. І то, телефон був не потрібен. Усі ці дні ми жили без зв'язку, я дуже від цього кайфував!

– розповів Позитив.

Артист зізнався, що коли змирився і усвідомив, що його ніхто не чіпатиме, не буде писати повідомлення і ділитися новинами, то почав насолоджуватися єднанням з природою.

Позитив додав, що для нього це унікальний досвід, адже ні в якому іншому місці він би не зміг вимкнути телефон. "Було навіть складно знову звикати до телефону. Зрозумів, що без зв'язку можна жити, і це класно", – поділився репер.



Позитив / Фото пресслужба

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