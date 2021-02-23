Зник на 3 дні: Позитив розповів про унікальний досвід під час зйомок "Орла і решки"
Український репер Позитив є ведучим відомого тревел-шоу "Орел і решка". Він розповів про незвичний досвід, який здобув під час зйомок. Зокрема, він не користувався телефоном близько 3 днів.
Джерело:24 канал
Українські зірки Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) та Мішель Андраде відправились у Болівію, де знімали шоу "Орел і решка". Пресслужба Нового каналу поділилась враженнями Позитива від незвичної поїздки.
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Позитив про досвід зйомок "Орла й решки"
Позитиву випала золота безлімітна картка, однак співак жив не в люксових апартаментах, а в еко-лоджі посеред національного парку. Такий варіант відпочинку сподобався реперу навіть більше, ніж готельні номери класу люкс.
Я люблю намети, природу. Мені не потрібен кондиціонер і суперумови. У будиночку були москітна сітка, лампочка і можливість зарядити телефон – це головне. І то, телефон був не потрібен. Усі ці дні ми жили без зв'язку, я дуже від цього кайфував!
– розповів Позитив.
Артист зізнався, що коли змирився і усвідомив, що його ніхто не чіпатиме, не буде писати повідомлення і ділитися новинами, то почав насолоджуватися єднанням з природою.
Позитив додав, що для нього це унікальний досвід, адже ні в якому іншому місці він би не зміг вимкнути телефон. "Було навіть складно знову звикати до телефону. Зрозумів, що без зв'язку можна жити, і це класно", – поділився репер.
Позитив / Фото пресслужба
Що відомо про зйомки Мішель Андраде та Позитива
- Про участь українських зірок в "Орлі і решці" стало відомо наприкінці січня. Артисти стали новими ведучими проєкту.
- Мішель та Позитив також поділилися курйозами під час зйомок. Зокрема, співачка стала на мурашник, тому комахи заповзли у взуття та шкарпетки. А згодом дівчині стало погано після того, як вона скуштувала страви болівійської кухні.
- Мішель Андраде нещодавно розповіла про спогади про дитинство у Болівії. Артистка вдруге за останні 10 років змогла приїхати на батьківщину завдяки тревел-шоу.
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