Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не уезжал из Украины, однако столицу решил на время покинуть. Сейчас он вместе с друзьями положил начало благотворительной инициативе "Дети-Детям" – организовует праздники для детей, вынужденно покинувших родные дома из-за войны.

Смотрите также "Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко родила дочь и рассказала о тяжелой беременности из-за войны

Отношения Юлии Сахневич и Позитива

Хореографиня Юлия Сахневич, с которой Алексей участвовал в "Танцах со звездами" осенью 2020 года, сейчас находится вместе с ним. Девушка присоединилась к акции "Дети-Детям". Завгородний отметил, что Юлия придумала много интересного для детей и вообще способствует тому, чтобы эта акция проходила в разных городах.

Но личные отношения с Сахневич Позитив не комментирует. По его мнению, сейчас не время для обсуждения таких тем.

Мы очень хорошо дружим. Мы действительно видим, мы действительно рядом. Юлька мне очень помогает. Но кроме этого, я ничего не буду говорить, потому что это не ко времени,

– сказал Позитив.

Первый брак и развод Позитива