Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) не уезжал из Украины, однако столицу решил на время покинуть. Сейчас он вместе с друзьями положил начало благотворительной инициативе "Дети-Детям" – организовует праздники для детей, вынужденно покинувших родные дома из-за войны.
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Отношения Юлии Сахневич и Позитива
Хореографиня Юлия Сахневич, с которой Алексей участвовал в "Танцах со звездами" осенью 2020 года, сейчас находится вместе с ним. Девушка присоединилась к акции "Дети-Детям". Завгородний отметил, что Юлия придумала много интересного для детей и вообще способствует тому, чтобы эта акция проходила в разных городах.
Но личные отношения с Сахневич Позитив не комментирует. По его мнению, сейчас не время для обсуждения таких тем.
Мы очень хорошо дружим. Мы действительно видим, мы действительно рядом. Юлька мне очень помогает. Но кроме этого, я ничего не буду говорить, потому что это не ко времени,
– сказал Позитив.
Первый брак и развод Позитива
- В 2021 году стало известно, что Алексей развелся с женой Анной Андрейчук, с которой был 13 лет.
- Девушка рассказывала, что причиной разрыва стали разные интересы супругов: у Завгороднего на первом месте была музыка и работа, а она хотела настоящую семью, детей.
- Развод для обоих был очень болезненным, ведь влюбленные прожили вместе 13 лет. Они шаг за шагом шли во взрослую жизнь и то, кем сейчас, – это отражение взаимной любви и поддержки.
- Даже после развода эксвлюбленные лишь положительно отзывались друг о друге. У пары есть общие друзья, долгая история, потому продолжали общаться.
- После разрыва Алексей и Анна не сообщали о новых отношениях. Сейчас они держат личную жизнь как можно дальше от посторонних глаз.
- Также неизвестно, разговаривали и виделись ли они во время войны.