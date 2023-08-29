Была депрессия, – Позитив вспомнил, как переживал распад группы "Время и Стекло"

Рэпер и певец Позитив вспомнил период после распада группы "Время и Стекло". Он признался, что тогда боролся с депрессией.

Рэпер Позитив (Алексей Завгородний) сейчас активно развивает свою сольную карьеру. Ранее он был участником групп – MOЗGI и "Время и Стекло".

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Позитив о распаде "Время и Стекло"

Артист признался, что сольный путь – более сложный, потому что вся ответственность на тебе. Когда ты в коллективе, всегда можно спрятаться за коллегой.

Когда завершили проект "Время и Стекло" было сложно. Я не знал, что делать – сольный проект или продолжать в группе MOЗGI. Была немножко яма. Когда такой большой успех был у группы, то сложно себя перенастроить на что-то новое. Все неслось, как поезд шел и уходил. А потом стоп и ты вышел на остановке,

– рассказал Позитив.

, в начале августа Позитив признался, что покинул не только лейбл MOЗGI (теперь Pomitni), но и одноименная группа

. Он не знает, что сейчас с коллективом.

Музыкант рассказал, как боролся с депрессией. Он не уверен, избавился ли от нее сейчас.

"Была депрессия. Я сдал общий анализ. Супер много денег потратил, но это нужно было делать. Check-up организма после 30 нужно точно один раз в год делать. После консультации с врачом, анализа, как-то это оказывается. У меня была правильная диета. Все зависит и от того, что ты в себя толкаешь. Я еще не знаю, прошла она или нет. Поддержка родных, друзей – одно из правильных лекарств".

Позитив рассказывал о депрессии и раньше