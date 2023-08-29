Украинский продюсер Михаил Ясинский, работающий с Олей Поляковой и Максом Барским, рассказал о заработках артистов. Он признался, каков гонорар у Барских. Вероятно, говорится о сумме, которую артист зарабатывал до полномасштабного вторжения.

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Какой гонорар у Макса Барских

У Макса Барских гонорар 50 тысяч долларов. Работаешь ты 10 раз минимум в месяц – по 50 и это 500 тысяч. И это просто какой-то космос,

– заявил Ясинский.

Продюсер отметил, что Макс Барский как проект окупился уже давно. Всё благодаря стратегии.

"Мы работаем более тактично. Здесь и сейчас. Планировать ничего не можем. У нас нет данных, чтобы прогнозировать наше будущее. Есть фонды, помогающие сейчас работать реализовывать творческие планы", – добавил Михаил Ясинский.

По словам продюсера, сейчас Макс Барских является полноценным партнером Алана Бадоева, ранее он был с режиссером "на контракте". Поэтому к его словам, видение и решение прислушиваются гораздо больше.

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Как артисты зарабатывали до полномасштабного вторжения

Ранее Михаил Ясинский рассказывал, что после полномасштабного вторжения доходы артистов значительно уменьшились. Такие знаменитости как Оля Полякова, Макс Барских, Монатик и другие в год зарабатывали около одного миллиона долларов. Теперь эта сумма 100 – 150 тысяч долларов в год.

Макс Барских до 24 февраля 2022 года получал доходы не только из Украины, но и России. Каждый квартал артист получал 300 тысяч долларов за роялти только из страны-террориста. С начала великой войны Макс запретил использовать его музыку в России.