Лучшая подруга Насти Каменских Анна не стала раскрывать дату официального расторжения брака с Позитивом, однако намекнула, что произошло оно давно. Она "долго носила это в себе и молчала", ведь ей было сложно принять то, что они больше не муж и жена.

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Бывшая жена Позитива (настоящее имя – Алексей Завгородний) отметила, что была вместе с певцом 13 лет, 10 из которых в официальном браке. Поэтому все их достижения сегодня – это общий результат.

Было очень больно, что закончился важный этап моей жизни длиной в 13 лет. С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. То, кем мы стали сегодня, это отпечаток взаимной любви и поддержки,

– с любовью рассказала Анна Андрейчук.

Дизайнер откровенно призналась, когда все пришло к логическому завершению, она была опустошена и разочарована. Анна не стала обнародовать причину развода, однако объяснила, что "голова все понимала, а сердце – нет". Похоже, именно она была инициатором разрыва.

"Я благодарна за колоссальный опыт, приобретенный в этих отношениях. Теперь я с легкостью вхожу в новый этап. С очищенным от обид сердцем, без тоски и одиночества. Все самое лучшее – впереди", – подчеркнула бывшая жена "Позитива".

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Напомним, в предыдущих интервью Позитив признавался, что жена Анна Андрийчук жутко ревновала его к коллегам по сцене – Наде Дорофеевой, Юлии Сахневич, с которой ему приписывали роман на "Танцах со звездами", и даже к Насте Каменских, пока та не стала ее лучшей подругой. Зимой этого года появились слухи о романе Позитива с Мишель Андраде, с которой он выпустил песню "100 тысяч минут".