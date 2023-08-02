Это чувствуется, – Позитив рассказал, как изменилась Дорофеева в отношениях с Кацуриным
Источник:"Слава +"
Почти два месяца назад Надя Дорофеева тайно вышла замуж. Друг певицы, артист Позитив отметил, что в отношениях с Кацуриным она очень изменилась и в позитивную сторону.
В июле стало известно, что Надя Дорофеева тайно вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Певица не меняла фамилию, поэтому осталась Дорофеевой.
К теме Миша Кацурин показал, как развлекается с мамой, детьми и Дорофеевой: милые фото
Позитив признался, что новые отношения Нади изменили певицу. Ведущий спросил, отличается ли поведение Дорофеевой, когда она была в отношениях с бывшим мужем Дантесом, и сейчас с нынешним мужем Кацуриным.
Очень сильно отличается… Невозможно объяснить, но он стал более открытым, он больше идет на контакт. Главное, она счастлива. И это ощущается. Чувствуется ее счастье… Она не парится, у нее нет проблем. Она сейчас просто купается в любви,
– высказался Позитив.
Артист добавил, что они до сих пор ностальгируют по группе "Время и стекло", но у каждого уже есть сольная карьера. По его мнению, если они когда-нибудь и будут снова иметь общий дуэт, то песня получится очень крутой.
Смотрите полное интервью с Позитивом: видео
Добавим, что Дорофеева действительно выглядит счастливой. В своих соцсетях она часто показывает фото и видео с любимым, на которых светится от счастья. Это замечают и ее поклонники.
Свадьба Дорофеевой и Кацурина: главная
- В начале июля супруги засветились в киевском ЦНАПе. Тогда поклонники заподозрили, что Надя и Миша поженились, но Слава Демин заверил, что певица выписывается из дома, где жила вместе с Дантесом. Пара опровергала все слухи.
- Только 13 июля исполнительница официально сообщила о свадьбе с любимым. В этот день супруги поделились фото с церемонии. В реальности оно состоялось 15 июня, но гостям месяц было запрещено говорить о женитьбе звездной пары.
- Надя Дорофеева рассказала, что Миша Кацурин ей сделал предложение на скутере. Поскольку они в это время ехали и исполнительница была в шлеме, то не сразу услышала слова любимого. Так что ресторатору пришлось повторить свои слова.
- Артистка поделилась, что решение праздновать свадьбу было спонтанным. Следовательно, пара не хотела делать громких празднований, потому и свадебные образы были соответствующими.