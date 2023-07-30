Они сходили в киевскую кондитерскую, где полакомились вкусными тортами. После этого посетили кинотеатр. Вместе с ними тоже была мама Кацурина.

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Как Миша Кацурин проводит время с любимой и детьми

На одном из фото видно, как Надя Дорофеева и двое детей ресторатора от предыдущего брака: годовалый Иван и 7-летняя Саша сидят на розовом диване в кафе. Они позировали на фоне витрины с разными десертами. Надя и Саша были в розовом. Девочка выбрала розовое платье, а певица – розовую футболку и темно-синие джинсы. Свой образ певица завершила вишневой кепкой. Маленький Иван надел белую футболку и зеленые спортивные штаны.



Надя Дорофеева и дети Миши Кацурина / Скриншот с инстаграм-сторис

Вместе с ними в кондитерской тоже была мама ресторатора Ольга. Она надела белое платье в разноцветный принт и очки. Из аксессуаров у Ольги также была черная сумка.



Мама Миши Кацурина / Скриншот с инстаграмм-сторис

Потом Миша Кацурин поделился, что они с детьми ещё сходили в кинотеатр, где посмотрели популярный фильм "Барби".



Миша Кацурин с детьми сходил на фильм "Барби" / Скриншот с инстаграмм-сторис

К слову, на днях Владимир Дантес вместе с любимой Дашей Кацуриной и ее детьми отпраздновал день рождения своей мамы Марии. Певец и его избранница утром поздравили женщину, подарили ей цветы, а затем отправились на прогулку. Вместе семья уехала в село Криворовня в Ивано-Франковской области. Там они пошли в любимый храм Кацуриной – Рождества Пресвятой Богородицы. Владимир Дантес поделился, что в свой день рождения его мама вязала дочери Даши Кацуриной блузку.