Певица, которая сообщила о свадьбе с любимым 13 июля, отметила, что уже давно знала, что они с Михаилом поженятся. Для них это было ясно еще вначале отношений.

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Как Кацурин сделал предложение Дорофеевой

Поскольку они в это время ехали на скутере и исполнительница была в шлеме, то не сразу услышала слова любимого. Поэтому ресторатору пришлось остановить транспорт и переспросить, поняла ли девушка, что он ей сказал. "Нет, я ничего не слышала", – ответила Дорофеева. Поэтому Кацурин снова повторил все, что до этого говорил на скутере.

К тому же певица рассказала, что не брала фамилию мужчины. "Я Дорофеева. Это на всю жизнь", – сказала певица.

К слову, на днях в своем инстаграмме Надя Дорофеева отреагировала на хейт по поводу свадьбы. Она объяснила, что не все с пониманием относятся к ее новым отношениям. Но это ее не затрагивает. Артистка убеждена, что негативные комментарии не могут помешать людям, которые по-настоящему любят друг друга.