Потенциальные получатели российских паспортов, – Фагот осудил Басту и его украинских фанов
Источник:Dorotye
Лидер группы ТНМК прокомментировал концерты Басты и других российских исполнителей в Украине. Он выразил непонимание, почему украинцы ходят на их выступления, если здесь "война по всем фронтам".
Фронтмен группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) высказался о российских гастролерах и украинских фанах, которые ходят на их концерты. Он поделился, что не понимает их поступков.
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Фагот про Басту и его украинских фанов
Певец рассказал, что доволен законом о языке, ведь украинской музыки становится все больше в медийном пространстве. По его мнению, это важно прежде всего "потому что сейчас мы в состоянии войны, и в культурном – так же". Фагот признался, что не понимает украинских фанатов российских музыкантов в настоящее сложное время.
Я не понимаю те 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак, который топит за Крым, Путину лижет задницу и ... кто эти люди?
– подчеркнул музыкант.
Фагот добавил, что с Бастой лично не знаком. Но десяток лет назад пересекся с ним на одном из концертов.8 августа Баста собрал полный зал фанатов в Одессе, где выступил без соблюдений карантинных норм. В июне он дал два концерта в Киеве. Все это после неоднократного посещения оккупированного Крыма.
О петиции Кондратюка
Лидер группы ТНМК признался, что "в глобальном смысле" поддерживает петицию продюсера Игоря Кондратюка, что касается запрета гастролей российских исполнителей. В то же время он добавил, что могут быть исключения.
"Вот как Басту сюда пустили? Я понимаю популярность, это мощная музыкальная единица, но у нас идет война! И он конкретно на стороне врага. Причем не просто тихо, а публично. Как наши украинцы к нему приходят – я этого не понимаю. Кто эти люди? Пятая колонна? Потенциальные получатели российских паспортов?! Я не понимаю", – эмоционально высказался Фагот.
Мужчина добавил также, что не понимает, как в Украине может выступать Борис Гребенщиков после его скандальных заявлений о том, что в Крыму нет украинцев.
Что известно о петиции
- Продюсер Игорь Кондратюк каждый раз возмущался, когда из страны-агрессора в Украину возвращались артисты: София Ротару, Ани Лорак, Светлана Лобода, Баста и многие другие.
- Он создал петицию на сайте президента с просьбой запретить российских гастролеров в Украине. В ней говорится о тех артистах, которые поддерживают оккупацию Крыма и Донбасса, военные действия России против Украины, а также о тех, кто не высказывается по поводу российской агрессии, потому что так они лишь соглашаются с незаконными действиями.
- Если инициативу примут, въехать на территорию Украины смогут только те российские исполнители, которые публично выступают против оккупации и войны на Донбассе.
- 11 октября петиция Игоря Кондратюка набрала 25 тысяч голосов. 27 октября Владимир Зеленский рассмотрел ее и отметил, что закон уже регулирует допуск российских музыкантов в Украину. Однако президент поручил проанализировать его подробнее и усилить ответственность за нарушения.