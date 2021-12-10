Потенциальные получатели российских паспортов, – Фагот осудил Басту и его украинских фанов

Лидер группы ТНМК прокомментировал концерты Басты и других российских исполнителей в Украине. Он выразил непонимание, почему украинцы ходят на их выступления, если здесь "война по всем фронтам".

Фронтмен группы ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) высказался о российских гастролерах и украинских фанах, которые ходят на их концерты. Он поделился, что не понимает их поступков.

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Фагот про Басту и его украинских фанов

Певец рассказал, что доволен законом о языке, ведь украинской музыки становится все больше в медийном пространстве. По его мнению, это важно прежде всего "потому что сейчас мы в состоянии войны, и в культурном – так же". Фагот признался, что не понимает украинских фанатов российских музыкантов в настоящее сложное время.

Я не понимаю те 15 тысяч человек, которые пришли на концерт Басты. Чувак, который топит за Крым, Путину лижет задницу и ... кто эти люди?

– подчеркнул музыкант.

Фагот добавил, что с Бастой лично не знаком. Но десяток лет назад пересекся с ним на одном из концертов.

О петиции Кондратюка

Лидер группы ТНМК признался, что "в глобальном смысле" поддерживает петицию продюсера Игоря Кондратюка, что касается запрета гастролей российских исполнителей. В то же время он добавил, что могут быть исключения.

"Вот как Басту сюда пустили? Я понимаю популярность, это мощная музыкальная единица, но у нас идет война! И он конкретно на стороне врага. Причем не просто тихо, а публично. Как наши украинцы к нему приходят – я этого не понимаю. Кто эти люди? Пятая колонна? Потенциальные получатели российских паспортов?! Я не понимаю", – эмоционально высказался Фагот.

Мужчина добавил также, что не понимает, как в Украине может выступать Борис Гребенщиков после его скандальных заявлений о том, что в Крыму нет украинцев.

Что известно о петиции