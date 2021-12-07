Последние семь лет у Ивана Дорна не было четкой позиции относительно вооруженного конфликта на Востоке, однако все было очевидно с его концертов в Москве и российских премий в списке наград. Напевшись в стране-агрессоре, гастролер вернулся за популярностью в Украину. Похоже, он решил подкупить публику не только песнями, но и резким осуждением войны, идущей с 2014 года.

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Иван Дорн о российской агрессии на Востоке

Звезду якобы ужасно волнует то, что "на Донбассе идет военный конфликт", в результате которого Украина осталась "без части Донецкой, Луганской областей, без Крыма". Более того, ему не хватило цензурных слов, чтобы описать ситуацию на Родине.

У меня до сих пор не укладывается в голове, что между Украиной и Россией происходит война. Это полный п**дец. Вот что я чувствую,

– эмоционально прокомментировал Иван Дорн.

К слову, еще четыре года, в интервью Юрию Дудю, Иван Дорн называл вооруженную агрессию России против Украины не войной, а " ссорой двух сбратьев".

Иван Дорн о гастролях в России

В новом интервью певец объяснил, почему последние семь лет продолжал выступать в России. Он не стал придумывать легенды о "птице, которая дарит музыку без границ", как Ани Лорак, и страхе за фанатов, как Светлана Лобода. Иван Дорн заявил, что делится своей музыкой со всеми, кто этого пожелает. Очевидно, в Москве его желали больше, чем в Киеве.

Я артист. Для меня музыка – жизнь. И я делюсь ею со всеми, кто пожелает. Это главный момент для меня,

– подчеркнул гастролер.

В то же время, в России Дорн якобы не только зарабатывал деньги, но и объяснял фанам, что Украина – это независимое государство. Правда, на последних концертах он возвеличивал Кремль, а не Родину.

"Далеко не все понимают, что происходит у нас. Потому что есть люди, которые считают, что Россия и Украина – это одно тоже… Я говорю, что это совсем другая страна. Это независимая страна со своей историей, со своим будущим. У нас совсем другие ценности, другие принципы, у нас другой вкус, у нас другая культура", – добавил Иван Дорн.