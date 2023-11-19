Новая песня Потапа вызвала неоднозначную реакцию в сети: что возмутило фанов

19 ноября 2023, 15:01
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Потап

Украинского рэпера Алексея Потапенко подвергли критике после выхода нового трека. Он исполнил песню "Рай де" с новой певицей Katarina.

Ранее рэппера критиковали за ироничный кавер на песню Doja Cat "Paint The Town Red". В нем он упомянул, как его хейтилы, в частности, за "испанскую ТРО" и скандальный трек "Волонтер".

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Потапа нарвался на критику после выхода новой песни

Рэп-исполнитель опубликовал новое фото в своем инстаграмме с отсылкой к названию трека.

Рай где?
– написал Алексей.

Пользователи сети возмутились этой подписью, апеллируя к тому, что певец уехал из Украины в Дубай во время войны.

  • "Один плохой поступок может пересечь всю вашу карьеру. Хотя это уже второй шаг. Изменил жену и сына, потом предал свою страну. А теперь пытается выйти из дешевых песен. Поезд уже ушел".
  • "В Дубае, в Испании тоже неплохо".
  • "Где рай? Наверное, там, где нет войны. Ты в раю, а настоящие украинцы в аду. И почти все они сами выбрали этот путь".
  • "Хорошо оказаться в Дубаи, и петь о патриотизме, невероятно".

Однако были и те люди, которые встали на защиту Потапа. Они поддержали выход новой композиции рэпера.

  • "Не обращайте внимание на злые комментарии. Люди сами не знают уже на кого бросаться. Все будет хорошо".
  • "Потрясающая песня, с первых нот услышала и пою! Спасибо!"
  • "Алексей, Вы действительно талантливый продюсер и певец, что бы то ни было".
  • "Потап, классный трек. Поздравляю с премьерой".

Что известно о скандалах Потапа

  • Недавно Алексей был замечен в Дубае в компании россиян. Ответный ролик распространила жена солиста российской группы "Руки вверх" Кирилла Туриченко – Дарья Тарасова. Через некоторое время она удалила видео. Сам певец никак не прокомментировал подобную компанию.
  • Раньше артист публиковал противоречивый кавер, в котором пошутил, что в его псевдониме 5 букв, как и в фамилии российского диктатора Путина, который начал войну против Украины. Также он упомянул критику песни "Волонтер". Однако, впоследствии рэпер извинился за этот ролик.
  • В феврале певец выпустил песню "Волонтер", которую раскритиковали пользователи из-за странного текста. По мнению людей, трек обесценил работу волонтеров. Они советовали Потапу удалить эту песню.
  • В сентябре 2022 года Потап говорил, что хотел пойти на фронт. По словам рэпера, отец вроде бы "заочно" записал его в терроборону. Однако впоследствии, как отметил Алексей, у него появилось много дел за границей, поэтому он там решил остаться.

Автор: Вікторія Козар