Это дерьмо, – Марина Круть прокомментировала трек Потапа, из-за которого не хочет в шоу-биз

Новым треком "Волонтер" Потап хотел прославить батальон "Добробат", но в сети это назвали унижением их деятельности. Не смолчала и бандуристка Марина Круть из Нацотбора Евровидения-2023.

Только недавно 27-летняя певица Марина Круть, известная также под сценическим именем KRUTЬ, заявила, что "не хотела бы ассоциировать себя с людьми, которые называю себя украинским шоу-бизнесом". Теперь девушка заговорила о том, что "желтые таблоиды" извратили ее слова. На самом же деле сообщество молодых артистов ее интересует, ей "не нравится тусовка" таких как Потап.

К теме "Просто дно": Потап призвал распространять трек "Волонтер", но закрыл комментарии

Марина Круть назвала "дерьмом" трек Потапа "Волонтер"

Рэпера и заслуженного артиста Украины KRUTЬ назвала "горе-исполнителем", а его трек о волонтерах – "дерьмом" и попыткой перекраситься.

Тезис о шоу-бизнесе был о таком шоу-бизнесе. Не об украинской молодой музыке и сцене, не об андеграунде. А именно о такой нише и ей подобны байрактарные и псевдопатриотические, перекрашенные, адаптированные песни и их горе-исполнителей. К сожалению, это еще называется украинским шоу-бизнесом. И я уверена, что спрос на это дерьмо уменьшается,

– резко написала Марина Круть.

Марина Круть о песне Потапа "Волонтер" / Фото из инстаграм-сторис рэпера

Как соцсети реагируют на трек Потапа

Как только клип на песню "Волонтер" с кадрами работы "Добробата" появился на ютубе, то сразу возмутил соцсети. Кого-то разозлил сексуальный подтекст: "Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями волонтерила". Кто-то отметил примитивный текст: "мама ама волонтер", "я можу дістати і танк, і байрактар, на передову передам тобі Мак і соуси тартар". Это лишь несколько гневных комментариев, которые удаляет Потап на ютубе:

"Потап объединил всю Украину в испанском стыде";

"Обидно за волонтеров. Это люди, которые заслуживают уважения, а не подобных песен";

"Эта песня оскорбляет наших волонтеров, какой стыд. Как вообще можно было "родить" такой "гениальный" текст";

"Абсолютная безвкусица и дискредитация наших прекрасных волонтеров".

В то время как жена Настя Каменских публично поддержала Потапа. "Песня о невероятно важных и сильных людях – наших волонтерах", – написала певица в инстаграм-сторис и призвала смотреть клип "Волонтер" на ютубе.