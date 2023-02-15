Сразу после победы группы TVORCHI Марина Круть заявила, что "с Евровидением покончено", это был ее второй и последний Нацотбор. Тогда артистка убедилась, что конкурсы, как и шоу-бизнес, – не ее.

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Марина Круть резко высказалась об украинском шоу-бизе

В первом после Нацотбора интервью KRUTЬ объяснила, что не хотела идти на конкурс во второй раз, но "произошла песня", которая, как ей казалось, "очень уместна в настоящее время". "Колискова" – это якобы ее "идеальный месседж, как гражданки". Однако сейчас девушка говорит, что наивно было думать, что композиция срезонирует с большинством. Упавшая после финала критика очень ее ранила.

"Второй раз я пришла на Нацотбор, чтобы еще раз убедиться, что конкурсы – это не мое. Скажу честно – мне было обидно. Когда тебя не выбрали, ты думаешь автоматически, что с тобой что-то не так. Это очень трудно не воспринимать на свой счет. Думаю, самой большой ошибкой было идти на Евровидение и принимать все комментарии, хейт, оценки на свой счет", – заявила Марина Круть.

Более того, после Нацотбора Евровидения-2023 она решила, что больше не будет пробиваться в шоу-биз. Люди, которые там крутятся, разочаровали KRUTЬ.

Мне кажется, лучше вообще отстраниться… Меня больше не интересует украинский шоу-бизнес. Я чуть-чуть открыла себе эту страницу, увидела, что там, и мне стало неинтересно. Мне бы не хотелось ассоциировать себя с людьми, которые называю себя украинским шоу-бизнесом,

– резко заявила Марина Круть.

"Я хотела быть в шоу-бизнесе до 24 февраля, но полномасштабное вторжение изменило все, мне не хочется быть причастной к этому. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду, которые не промолчат. Мне не нравится эта тусовка, мне больше неинтересно в это играть. Евровидение для меня стало последней точкой", – добавила она.

KRUTЬ резко высказалась об украинском шоу-бизе / Скриншот с видео