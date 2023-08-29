Каменских сказала, что сейчас особенно важно беречь в себе любовь, ведь когда мы любим, становимся лучшими версиями себя. В комментариях под фото знаменитости некоторые подписчики заметил, что рядом с любимым Настя "становится маленькой девочкой".
Это интересно Была депрессия, – Позитив вспомнил, как переживал распад группы "Время и Стекло"
Настя Каменских показала милое фото с Потапом
На фото пара была одета в чёрные футболки. Они сидели вместе на диване, где и сделали общий кадр. Настя нежно обняла мужа, в то время как рэпер положил голову на плечо жены.
Сейчас особенно важно беречь в себе любовь. Любовь к себе, к родным и близким, к тому, что вы делаете и ко всему, что нас окружает. Потому что из любви получаются лучшие вещи в жизни, она вдохновляет на творчество, побуждает к добру и открывает сердца для самых теплых эмоций. Когда мы любим, мы становимся лучшими версиями себя,
– отметила NK.
"Именно любовь делает нашу жизнь более яркой и значимой, заполняя ее чувственными моментами и незабываемыми воспоминаниями. Пусть любовь всегда сияет в сердце каждого из нас, наполняя этим чувством всех, кто вас окружает", – добавила Настя.
Реакция сети
В комментариях под публикацией фаны написали много приятных комментариев звездным супругам:
- "Как вы хороши вместе";
- "Красавчики, берегите себя и ваши отношения. Любовь — это то, ради чего мы живем и еще и выживаем";
- "Какие же вы хороши";
- "Мои любимые кумиры";
- "Обожаю вас";
- "Ну очень хорошие";
- "Ваша любовь наполняет этим чувством и нас";
- "Настя с Потапом сразу становится маленькой девочкой".
Напомним, звездная пара сыграла свадьбу 23 мая 2019 года. До этого 15 лет рэпер состоял в браке с украинским продюсером Ириной Горовой. От нее у артиста есть сын Андрей. Настя и Потап тщательно скрывали свои отношения. Лишь в день свадьбы они решились рассказать о своих чувствах поклонникам. Пока у супругов нет детей.