Муж Екатерины Кухар поделился историей, которая произошла уже довольно давно. Тогда Александр Стоянов намеренно сломал себе руку, чтобы остаться с любимой.
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Александр Стоянов рассказал о травме ради любви
Танцор не хотел ехать на гастроли, однако выбора у него не было. Поэтому он решил специально травмироваться.
"Это история любви и юношеской глупости. Мне нужно было ехать на гастроли, я не хотел, но это нужно было сделать в приказном порядке. А у меня эйфория, любовь. И я подумал: если нельзя отказаться, то придется сделать так, чтобы меня не взяли", – рассказал Александр Стоянов.
По словам мужчины судьи "Танцев со звездами", у него были крепкие кости. Но Стоянов смог повредить себе сухожилия и связки.
Сначала бил о бетонный угол. Потом стало больно, обмотал полотенцем – под кипяток. У меня же советники, 10 пацанов в раздевалке. Ничего не срабатывает. Потом пошел на репетицию, делаю пируэт и такой специально об угол рояля,
– признался Александр Стоянов.
Танцор добился своего и все-таки отправился к врачу, а не на гастроли.
Интервью с Александром Стояновым: смотрите видео онлайн
Отношения Екатерины Кухар и Александра Стоянова
- Звездная пара закрутила роман более 10 лет назад. В 2014 году они обвенчались в церкви, а 2018 – узаконили отношения в США.
- В прошлом году Екатерина и Александр сыграли свадебную церемонию во время прямого эфира проекта "Танцы со звездами", где Екатерина является одной из судей.
- Супруги воспитывают двух детей – сына Тимура и дочь Анастасию.