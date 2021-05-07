Муж Екатерины Кухар поделился историей, которая произошла уже довольно давно. Тогда Александр Стоянов намеренно сломал себе руку, чтобы остаться с любимой.

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Александр Стоянов рассказал о травме ради любви

Танцор не хотел ехать на гастроли, однако выбора у него не было. Поэтому он решил специально травмироваться.

"Это история любви и юношеской глупости. Мне нужно было ехать на гастроли, я не хотел, но это нужно было сделать в приказном порядке. А у меня эйфория, любовь. И я подумал: если нельзя отказаться, то придется сделать так, чтобы меня не взяли", – рассказал Александр Стоянов.

По словам мужчины судьи "Танцев со звездами", у него были крепкие кости. Но Стоянов смог повредить себе сухожилия и связки.

Сначала бил о бетонный угол. Потом стало больно, обмотал полотенцем – под кипяток. У меня же советники, 10 пацанов в раздевалке. Ничего не срабатывает. Потом пошел на репетицию, делаю пируэт и такой специально об угол рояля,

– признался Александр Стоянов.

Танцор добился своего и все-таки отправился к врачу, а не на гастроли.

Интервью с Александром Стояновым: смотрите видео онлайн

Отношения Екатерины Кухар и Александра Стоянова