Февраль запомнился новостями о приближающемся Евровидении скандалом с рэпером Потапом и песнями в годовщину вторжения. 24 Канал собрал в подборку главные новости музыки ушедшего месяца.

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Музыкальные новинки февраля

"Фортеця Бахмут" – "Антитела"

Участники группы во главе с Тарасом Тополеем сначала выпустили песню, а уже через неделю – красноречивый клип. Видео снимали в морозную погоду в Бахмуте с реальными героями-бойцами и их боевыми задачами. В кадре – боевое подразделение 59 гаубичного артдивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады.

Антитела – "Фортеця Бахмут": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров и Кристина Соловий - "Мова вітру"

Артем Пивоваров и Кристина Соловой создали магический саундтрек к мультфильму "Мавка. Лісрва песня". Трек звучит в одной из сцен, дающей развитие романтической истории между героями. Клип на песню символически вышел в День святого Валентина.

Пивоваров и Соловой – "Мова вітру": смотрите видео онлайн

KOLA и MamaRika – "Люди"

Чувственные и трогательные артистки спели песню о людях, которые уже год противостоят враждебным силам. Трек посвящен украинцам, а видео с хрониками войны внушает щемящие воспоминания о храбрости нашего народа.

KOLA и MamaRika – "Люди": смотрите видео онлайн

Храбрые города

Russian запустил проект о вдохновляющих городах. В новом этапе этого проекта – песни о Крыме. Вышли песни Лилу45 о Симферополе, Саше Чемерова о Бахчисарае и "Крихітка" об украинской Ялте.

"Крихітка" – "Ялта": смотрите видео онлайн

Лана Дель Рэй – A&W

Певица выпустила семиминутный трек, в котором рассказывает историю американской проститутки и ее корыстного бойфренда. Трек войдет в новый альбом, который звезда планирует выпустить в марте.

Лана Дель Рей – A&W: смотрите видео онлайн

Что нового произошло в музыке

В феврале прогремели сразу две масштабные церемонии награждения: Грэмми, а также ее британский аналог – Brit Awards. К сожалению, украинка Таня Муиньо не забрала золотой граммофон, но Гарри Стайлз получил немало наград за свой альбом Harry's House в Лондоне. Относительно Грэмми: многие артисты получили похвалу за свои творческие успехи, однако громче всего о себе заявила Бейонсе. В этом году она установила исторический рекорд, став артисткой с самым большим количеством наград.



Бейонсе – рекордсменка Грэмми / Фото из инстаграма

Не обошлось без новостей в украинском шоу-бизнесе. Победители Евровидения-2022, группа Kalush Orchestra, планируют изменения в своем репертуаре Об этом они намекнули на выступлении в Париже, где предстали в обновленных нарядах, так же стилизованных в направлении украинского фольклора. Также участники анонсировали англоязычную песню. Возможно, коллектив прислушается к своей аудитории после упреков о шароварщине и частично изменит направление своего творчества.

Поступило важное сообщение от Офиса Президента мировому сообществу. Так, Украина обратилась к музыкальной стриминговой платформе Spotify с предложением удалить российских артистов, поддерживающих войну против Украины. Это не только усилит санкции против России, но и окажет поддержку украинским артистам.

Последние музыкальные скандалы

Продюсер и рэпер Потап неожиданно вернулся в шоу-бизнес с песней "Волонтер", которую посвятил украинским героям, отдающим все свободное время на бесполезную помощь Украине. Однако общество осталось недовольным текстом трека – строками о девушке, которая ночью с ребятами волонтерила, а также простым музыкальным сопровождением. Пользователи писали, что Потапу следует больше не возвращаться к музыкальной карьере и прекратить позорить волонтеров.

Потап – "Волонтер": смотрите видео онлайн

На трек Потапа реагировали не только поклонники и ценители музыки, но и другие медийные персоны: рэпер Freel, певица и волонтер Анастасия Шевченко, Марина KRUTЬ.

Несмотря на поддержку многих британских и американских артистов, не обходится без ложки дегтя. Да американская группа Limp Bizkit выпустила клип с дипфейками Владимир Зеленский, Путин, Джо Байдена и другими мировыви лидерами. В общем и видеоработа, и вышедшие еще несколько лет назад строки из трека намекают на абстрактное единство и мир. Но учитывая, что солист группы Фред Дёрст поддерживал оккупацию Крыма, становится очевидно, чьи нарративы продвигает коллектив.

Новости Евровидения

До Евровидения осталось достаточно времени, но новостей накопилось немало. Одна из главных – объявили ведущих музыкального конкурса. Из украинцев в Ливерпуль уедет Юлия Санина, которая присоединится к золотой тройке ведущих, а также Тимур Мирошниченко, который будет комментатором. Другими ведущими будут Грэм Нортон, Ханна Веддингхэм и Алиша Диксон. Для многих такой выбор логичен, но и удивителен, поскольку это украинская вечеринка, а главная ведущая – только одна.

В сети также показали фото сцены Евровидения-2023, уже известен порядок выступлений стран и то, что 3 тысячи украинцев получат бесплатные билеты. К тому же каждую следующую неделю становится известно об очередном избранном представителе определенной страны:

Италию представит певец Марк Менгони с песней Due vite. Примечательно, что 10 лет назад он уже выступал на сцене Евровидения.

Словения своим представителем выбрала молодую и энергичную группу Joker Out с треком Carpe diem. Больше об участниках группы можно узнать в интервью, которое дал коллектив 24 Канала.

Хорватию на Евровидении-2023 представит группа Let 3, которую в песне поют о "маленьком недоумке-психопате". Трек считают насмешкой над Путиным.

От Чехии в Ливерпуль поедет группа VESNA с песней My sister's crown, которая будет звучать на нескольких языках – английском, чешском, болгарском, а припев – на украинском. Однако в сети до сих пор продолжаются споры, действительно ли это поддержка для Украины, а не распространение вредных нарративов о братстве.

Яркий новый артист

Украинские исполнители не заканчиваются на Поляковой или Вельбой, поэтому 24 Канал будет предлагать ежемесячно послушать новенького артиста. Подозреваем, что отрывками вы слышали песню Силуэты от Ивано-Франковского певца SadSvit (Богдан Розвадовский) вместе со Структурой Счастья. Недавно артист выпустил третий альбом мечты Неона, в который вошли семь песен – там и упоминания о полномасштабном вторжении, и угрозы ядерного удара. Если вы ценитель инди-музыки и не против элементов постпанка – SadSvit точно придется вам по душе.

SadSvit – Пам'ятай свій дім: смотрите видео онлайн