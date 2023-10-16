Двое посреди леса: Потап залюбовал сеть новым фото с Настей Каменских

Потап довольно редко публикует фото с женой Настей Каменских, из-за чего ходили слухи о разводе звезд. Теперь рэпер растрогал сеть новой фотографией с певицей. Похоже, пара вместе ходила на пробежку.

Потап поделился новым фото в инстаграмме. Кадр понравился поклонникам, ведь они соскучились по общему контенту звезд.

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Потап показался с Настей

Артисты редко делятся такими кадрами. На днях Потап наконец-то показал семейное фото с женой. Пара позировала посреди леса. Рэпер также добавил подпись "Сияние".

На фото Потап появился в яркой красной шапке, белом худи, брюках с принтом и кедах. В то же время, Настя Каменских надела черную спортивную форму и безрукавку от бренда MWM. Певица не имела макияжа на лице, так что, возможно, они были на пробежке.



Потап показался с Настей Каменских / Фото с его инстаграммы

Реакция сети

Под фото поклонники написали, что пара очень милая:

"Классные. Очень милые".

"Какие милые".

"Самые лучшие".

"Классно выглядите".

"Суперклассные. Будьте всегда здоровы и счастливы".

"Столкнутые сиянием".

Предыдущие совместные фото Потапа и Насти