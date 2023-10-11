24 Канал расскажет подробнее истории украинских звезд, которые в тот или иной период своей жизни связали жизнь с россиянами.

К слову Новый роман после отношений с россиянином: Алина Гросу заинтриговала фото с кольцом на пальце

Антон Савлепов

Солист Quest Pistols закрутил роман с российской актрисой (правда, Горбачева родилась в Мариуполе и провела там детство) в 2020 году. В следующем году пара вышла замуж.

Когда началось полномасштабное вторжение, Горбачева сначала выступила против войны. Потом начала оправдываться, уехала в Россию и вышла там на красную дорожку Московского кинофестиваля. После этого и Антон, и Ирина сообщили о разводе.



Антон Савлепов и Ирина Горбачева / Фото из инстаграма звезды

Лиза Василенко

Позиция украинской актрисы бросается из стороны в сторону. Сначала она высмеивает Украину, потом плачется в интервью. Весной этого Василенко закрутила роман с российским рэпером Моргенштерном – их отношения продолжаются, судя по социальным сетям. О войне молчат оба.



Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото из инстаграма звезды

Алина Гросу

Певица дважды имела отношения с россиянами. Летом 2019 года Алина Гросу вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова – их брак длился всего несколько месяцев. В декабре того же года супруги развелись из-за того, что мужчина нашел другую.

В 2021 году Алина Гросу впервые вышла на публику с новым бойфрендом – российским актером Романом Полянским, еще тогда уверявшим, что наполовину украинец. В начале войны он поддержал Украину, а в ноябре засветился в Москве. Впоследствии стало известно, что Полянский и Гросс разошлись.



Алина Гросу и Роман Полянский / Фото из инстаграма звезды

Вера Брежнева

Певица и сама не называла себя украинкой, но сейчас поет на украинском и поддерживает государство в войне. В отличие от ее бывшего супруга Константина Меладзе. Братья Меладзе родились в Батуми, учились в Украине, но в выводе строили (и продолжают это делать) свою карьеру в России.

Константин Меладзе и Вера Брежнева поженились в Италии в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения пошли слухи о разрыве, а неделю назад артистка подтвердила, что пара развелась.



Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото из инстаграма звезды

Ирина Билык

Третьим и последним браком Ирины Билык стали отношения с русским художником и режиссером Асланом Ахмадовым. Они познакомились в 2011 году на съемках клипа и поженились в 2015 году. В этом году Билык стала мамой второй раз из-за суррогатного материнства.

С 2020 года Ахмадов перестал приезжать к жене и сыну, поэтому через год звезда инициировала развод.



Ирина Билык с бывшим мужем и сыном / Фото из инстаграма звезды

Alekseev

Певец более 4 лет находится в отношениях с солисткой "ВИА Гры", россиянкой Ульяной Синецкой. Их отношения не разрушила даже война.

Полномасштабное вторжение артистка встретила в Европе, но в мае приехала в любимое. Из-за российского гражданства Алексеев поставил девушку на учет в СБУ. "Она живет здесь четыре года со мной. Она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", – говорил певец.



Алексеев и Ульяна Синецкая / Фото из инстаграммы звезды

Екатерина Кузнецова

Украинская актриса, сыгравшая в сериале "Кухня", состоит в гражданском браке с мужем-россиянином. Екатерина признает, что они ссорятся из-за политических взглядов, обычно тема конфликтов – это "хорошие россияне". Супруги живут за границей.



Екатерина Кузнецова с любимым / Фото из инстаграма звезды