Музыкант достаточно долго находился за границей, за что его критиковали. В начале июня он вернулся в Украину, это подтвердила и Каменская.

Интересно Все семья в сборе: Дантес восхищался редкими кадрами со своей мамой, Кацуриной и ее детьми

Теперь Потап разместил несколько кадров с супругой. На фотографиях заметно, что он по машине куда-то направляется вместе с Настей и 14-летним сыном от Ирины Горовой Андреем.



Потап с Настей Каменских / Фото с его инстаграм-сторис

Также продюсер показал, как они из Каменских утром занимаются спортом и устраивают пробежку.



Потап с Настей Каменских / Фото с его инстаграм-сторис

Кроме того, рэппер показал, как вместе с сыном играет в водное поло. Напомним, что у Потапа звание мастер спорта по водному поло. И, кстати, одно из образований Алексея Потапенко – учитель физкультуры и тренер по водному поло и плаванию.



Потап с сыном Андреем / Фото с его инстаграм-сторис

Ранее поклонники подозревали Потапа и Настю Каменских в том, что они развелись. Все потому, что супруги прекратили делиться общим контентом в сети. Однако, похоже, что звездная пара действительно все еще вместе.

Раньше Потап уже зажег их с Настей Каменских интерьер в доме под Киевом, показав завтрак с женой и его 14-летним сыном от Ирины Горовой.