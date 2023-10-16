Потап поделился новым фото в инстаграмме. Кадр понравился поклонникам, ведь они соскучились по общему контенту звезд.
Интересно Ирина Билык, Алексеев и другие звезды, которые имели роман с русскими: кто из них до сих пор вместе
Потап показался с Настей
Артисты редко делятся такими кадрами. На днях Потап наконец-то показал семейное фото с женой. Пара позировала посреди леса. Рэпер также добавил подпись "Сияние".
На фото Потап появился в яркой красной шапке, белом худи, брюках с принтом и кедах. В то же время, Настя Каменских надела черную спортивную форму и безрукавку от бренда MWM. Певица не имела макияжа на лице, так что, возможно, они были на пробежке.
Потап показался с Настей Каменских / Фото с его инстаграммы
Реакция сети
Под фото поклонники написали, что пара очень милая:
- "Классные. Очень милые".
- "Какие милые".
- "Самые лучшие".
- "Классно выглядите".
- "Суперклассные. Будьте всегда здоровы и счастливы".
- "Столкнутые сиянием".
Предыдущие совместные фото Потапа и Насти
- В начале октября рэпер опубликовал общее фото с женой. Они сфотографировались вечером в Киеве во время прогулки по Подолом.
- В конце лета Настя Каменских впервые за долгое время поделилась фотографией с Потапом. Они позировали в чёрных футболках. В комментариях под фото некоторые из подписчиков отметили, что рядом с любимым Настя "становится маленькой девочкой".
- В общем рэпер все чаще появляется в соцсетях. В июле он показывал, как проводит время с женой. На двух кадрах Потап с Настей были в машине и на пробежке.