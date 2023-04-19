Всегда умею принести извинения, – Потап впервые отреагировал на хейт песни "Волонтер"

Рэпер Потап около месяца назад презентовал песню о волонтерах, за которую его раскритиковали. Он впервые прокомментировал этот хейт и признался, что всегда может извиниться.

В марте Потап представил песню "Волонтер". Трек должен стать посвящением и поддержкой для тех, кто помогает Украине, но стал объектом критики и возмущения.

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Потап отреагировал на критику песни о волонтерах

Потап закрыл комментарии под своей песней, но все же отреагировал на критику. Он назвал свой стиль общения и написания песен – резким и резонансным, но без цели кого-то задевать.

Я могу быть резким, но всегда умею принести извинения, когда для кого-то это показалось оскорбительным. И действительно – в этой песне я не имел цели оскорбить кого-то, так что, пожалуйста, не держите на меня зла. Если есть люди, чьи чувства я задел – я этого не хотел. Песня может нравиться, может, нет. Это выбор человека, и я всегда его уважаю,

– поделился Потап.

Артист считает, что ругательства и комментарии сейчас – не главное. "Сейчас вообще такое время, что хейта много в целом по многим аспектам жизни. Но если говорить именно об артистах, то хуже всего – остаться незамеченным. Когда его творчество не вызывает никаких реакций".

"Поэтому хейт для меня – это не про страх. В случае песни "Волонтер" для меня действительно главной целью было посвятить песню волонтерам, потому что эти люди – те, без которых мы никогда не победим. Я очень уважаю их и ценю все, что они делают. Конечно, кто-то мог понять какие-то строки трека не так – что ж, имеет полное право на это", – подытожил Потап.

Что звезды говорили о песне Потапа

Бандуристка Марина KRUTЬ назвала рэпера – "горе-исполнителем", а его песню – "дерьмом". Она вспомнила свой тезис о том, что ей неинтересен украинский шоубизнес и отнесла к нему именно таких представителей.

Владимир Дантес не стал упрекать Потапу или высмеивать его, но заметил, что "комментарии говорят сами за себя".

Лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин считает, что песня "Волонтер" могла быть написана на скорую руку. К тому же Потап мог сделать это сознательно из-за того, что выпал из медийного пространства.

Юрий Горбунов не стал бы выпускать такой трек, или хотя бы изменил слова. Он считает, что Алексей пытался проявить свой эпатаж, но на этот раз он сработал отрицательно.

, трек "Волонтер" возмутил пользователей за упрощенный и кое-где эротизированный текст со строками "танцуй, мала" или "не спрашивай, где ночи провела, я волонтерила". Одни считают, что песня унизила волонтеров, другая – что сделала их модными и популярными.