Рэпер и продюсер Потап занимался информационным фронтом, находясь за границей. Он рассказал, как общался со звездами, находящимися в России.
Стоит знать Потап вернулся в Украину через полгода войны
Потап о звездах, которые писали ему из России
Рэпер рассказал, что в основном ему писали именно оставшиеся в России украинские звезды. Потап не называл имен, но признался, что с ними говорил.
Некоторые написали мне после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы, он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубае выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну",
– поделился Потап.
"Писали, писали много. Мы вообще приняли очень активную позицию в информационной войне с начала полномасштабной войны, потому что оказались там, и первая задача была – прорвать этот информационный занавес. И Настя, и я писали, звонили всем украинцам, выходили в эфиры , ко всем украинцам и украинским звездам, которые там".
Продюсер вспомнил случай, как услышал разговор Насти Каменских с одной из украинских звезд, занявшей молчаливую позицию.
Я даже слышал, когда спускался со второго этажа, как Настя говорит: "Ты не можешь называться украинкой. Я сделаю все, чтобы тебя лишили украинского гражданства". Это к нашей одной певице. Никто так не позвонил, не сказал, что мы с вами, но мы молчим. Разочарование в тех людях, с которыми мы общались,
– рассказал Потап.
Кто еще пытался общаться с эксколлегами
- Светлана Тарабарова призналась, что очень редко, но общалась с подругой-гастролершей Региной Тодоренко. "Я ей писала искренне:" Люди хотят, чтобы ты сделала выбор, показала свою позицию. Ты нужна людям своим словом". Видимо, для нее это слишком сложно. Она не была здесь. Она не слышала взрывы, сирены".
- Ведущий Слава Демин писал певице-изменнице Ани Лорак. Я ей написал: "Пора выбирать – деньги и карьера или все-таки твоя страна, в которой ты выросла". Артистка прочла сообщение, но не ответила.