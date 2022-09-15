Рэпер и продюсер Потап занимался информационным фронтом, находясь за границей. Он рассказал, как общался со звездами, находящимися в России.

Стоит знать Потап вернулся в Украину через полгода войны

Потап о звездах, которые писали ему из России

Рэпер рассказал, что в основном ему писали именно оставшиеся в России украинские звезды. Потап не называл имен, но признался, что с ними говорил.

Некоторые написали мне после Бучи, не буду называть кто, они очень просили. Они украинцы, одесситы, он говорит: "Я одессит". Я говорю: "Какой ты одессит, если по Одессе стреляют, а ты молчишь, а ты в Дубае выкладываешь икру? Ну, хотя бы это не делай. Если ты одессит, поддержи свою страну",

– поделился Потап.

"Писали, писали много. Мы вообще приняли очень активную позицию в информационной войне с начала полномасштабной войны, потому что оказались там, и первая задача была – прорвать этот информационный занавес. И Настя, и я писали, звонили всем украинцам, выходили в эфиры , ко всем украинцам и украинским звездам, которые там".

Продюсер вспомнил случай, как услышал разговор Насти Каменских с одной из украинских звезд, занявшей молчаливую позицию.

Я даже слышал, когда спускался со второго этажа, как Настя говорит: "Ты не можешь называться украинкой. Я сделаю все, чтобы тебя лишили украинского гражданства". Это к нашей одной певице. Никто так не позвонил, не сказал, что мы с вами, но мы молчим. Разочарование в тех людях, с которыми мы общались,

– рассказал Потап.

Кто еще пытался общаться с эксколлегами