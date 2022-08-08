Недавно кремль создал группу расследования антироссийской деятельности в сфере культуры, и она сразу же принялась за артистов, которые отказываются поддерживать так называемую спецоперацию путина. Под ее горячую руку попали Иван Ургант и участники "Б-2" – "Лева" Егор Бортник и "Шура" Александр Уман.

Читайте также Основатель Pink Floyd обвинил Байдена в войне в Украине: ему посоветовали переехать в россию

В какой "черный список" загремели Ургант и "Би-2"

На своем первом заседании ГРАД проголосовала за внесение знаменитостей в список "агентов иностранного влияния в сфере культуры" и прекращение их публичной деятельности. Однако "гуманизм" проекта состоит в том, что как Ургант, так и музыканты якобы могут "выйти из реестра путем деятельной поддержки мирного населения, народной милиции ЛДНР и ВС РФ".

Однако, похоже, телеведущий не планирует воспользоваться этим шансом, ведь в своем инстаграме опубликовал пост, в котором предложил переименовать ГРАД в "группу обнаружения врагов нашего общества" – ГОВНО, а за гимн взять песню Ярослава Евдокимова "Фантазер". Правда, через несколько часов едкий пост исчез из его профиля.

Напомним, ранее "Б-2" отказалась выступать в концертном зале Омска, где вывесили кремлевскую "свастику" Z, а Иван Ургант еще 24 февраля опубликовал антивоенный пост – черный квадрат со словами "Страх и боль. Нет войне", после чего его программы исчезли из Первого канала.

Интересно, что в списке "иноагентов" пока только пять фигурантов: