Потап показался с Настей Каменских в Киеве: редкое фото звездных супругов
6 октября 2023, 12:50Читати новину українською
Источник:Потап
На днях рэпер Потап опубликовал совместное фото с Настей Каменских. Они сфотографировались вечером в Киеве во время прогулки по Подолу.
Фотография звездных супругов понравилась поклонникам. Фаны отметили, что Алексей и Настя "лучшая пара украинского шоубиза" и без них "Киев невозможен".
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Потап показался с Настей Каменских в Киеве
Звездная пара позировала на фоне здания на Подоле. На фото рэпер появился в черной рубашке, к которой добавил черно-белые бусы. В свою очередь Настя Каменских надела черный пиджак. Его она соединила с часами и черной сумкой Prada.
А без Подола Киев невозможен,
– отметил певец.
Реакция сети
Под фото поклонники написали, что пара очень хороша вместе.
- "Такой красивый";
- "Невероятные";
- "И без вас Киев невозможен! Такие котики, обожаю вас";
- "Классные";
- "Очень милые и красивые";
- "Самая красивая пара украинского шоубизнеса! Люблю вас".
Когда Потап вернулся в Украину
- В мае рэпер намекнул, что вернулся на Родину. В то же время Алексей долгое время жил за границей, хотя конкретная страна его пребывания остается неизвестной и по сей день. Фаны предполагали, что это была Испания. Сам рэпер объяснял, что он не сидел на месте, а ездил по Европе и Америке, где занимался благотворительными концертами, аукционами, сборами на армию и гуманитарной помощью для Украины.
- Впоследствии о возвращении Потапа заговорила и Настя Каменских. Она заявила, что ее муж сейчас в Украине, однако они редко видятся, поскольку их графики нечасто совпадают. Так, певица отметила, что они встречаются в перерывах между концертами или работой. Кроме того, Алексей звонит Насте перед каждым выступлением, чтобы сказать теплые слова.
- В июле артист снова опубликовал несколько кадров из Украины. На одной из фотографий Потап позировал на фоне жилого дома в Одессе и возле гостиницы, где, вероятно, остановился.
- Впоследствии рэпер начал чаще появляться в соцсетях. Он показывал, как проводит время с 14-летним сыном и женой.