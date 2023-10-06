Потап показался с Настей Каменских в Киеве: редкое фото звездных супругов

6 октября 2023, 12:50
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Потап

На днях рэпер Потап опубликовал совместное фото с Настей Каменских. Они сфотографировались вечером в Киеве во время прогулки по Подолу.

Фотография звездных супругов понравилась поклонникам. Фаны отметили, что Алексей и Настя "лучшая пара украинского шоубиза" и без них "Киев невозможен".

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Потап показался с Настей Каменских в Киеве

Звездная пара позировала на фоне здания на Подоле. На фото рэпер появился в черной рубашке, к которой добавил черно-белые бусы. В свою очередь Настя Каменских надела черный пиджак. Его она соединила с часами и черной сумкой Prada.

А без Подола Киев невозможен,
– отметил певец.

Реакция сети

Под фото поклонники написали, что пара очень хороша вместе.

  • "Такой красивый";
  • "Невероятные";
  • "И без вас Киев невозможен! Такие котики, обожаю вас";
  • "Классные";
  • "Очень милые и красивые";
  • "Самая красивая пара украинского шоубизнеса! Люблю вас".

Когда Потап вернулся в Украину

  • В мае рэпер намекнул, что вернулся на Родину. В то же время Алексей долгое время жил за границей, хотя конкретная страна его пребывания остается неизвестной и по сей день. Фаны предполагали, что это была Испания. Сам рэпер объяснял, что он не сидел на месте, а ездил по Европе и Америке, где занимался благотворительными концертами, аукционами, сборами на армию и гуманитарной помощью для Украины.
  • Впоследствии о возвращении Потапа заговорила и Настя Каменских. Она заявила, что ее муж сейчас в Украине, однако они редко видятся, поскольку их графики нечасто совпадают. Так, певица отметила, что они встречаются в перерывах между концертами или работой. Кроме того, Алексей звонит Насте перед каждым выступлением, чтобы сказать теплые слова.
  • В июле артист снова опубликовал несколько кадров из Украины. На одной из фотографий Потап позировал на фоне жилого дома в Одессе и возле гостиницы, где, вероятно, остановился.
  • Впоследствии рэпер начал чаще появляться в соцсетях. Он показывал, как проводит время с 14-летним сыном и женой.

Автор: Софія Хомишин