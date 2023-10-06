Потап показался с Настей Каменских в Киеве: редкое фото звездных супругов

На днях рэпер Потап опубликовал совместное фото с Настей Каменских. Они сфотографировались вечером в Киеве во время прогулки по Подолу.

Фотография звездных супругов понравилась поклонникам. Фаны отметили, что Алексей и Настя "лучшая пара украинского шоубиза" и без них "Киев невозможен".

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Потап показался с Настей Каменских в Киеве

Звездная пара позировала на фоне здания на Подоле. На фото рэпер появился в черной рубашке, к которой добавил черно-белые бусы. В свою очередь Настя Каменских надела черный пиджак. Его она соединила с часами и черной сумкой Prada.

А без Подола Киев невозможен,

– отметил певец.

Реакция сети

Под фото поклонники написали, что пара очень хороша вместе.

"Такой красивый";

"Невероятные";

"И без вас Киев невозможен! Такие котики, обожаю вас";

"Классные";

"Очень милые и красивые";

"Самая красивая пара украинского шоубизнеса! Люблю вас".

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