Сильвестр Сталлоне сходил в бар с супругой после заявлений о разводе

Знаменитый актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин были на грани развода. Но пару увидели вместе, когда те шли на свидание.

К известному актеру Сильвестру Сталлоне и его жене Дженнифер Флавин приковано большое внимание после их возможного разрыва. Ведь пара была одной из самых крепких семей в Голливуде – они были даже примером для других.

Читайте также Супермодель Жизель Бюндхен и Том Брэди разводятся после 13 лет брака

Сталлоне вышел в свет с женой

На днях папарацци сфотографировали Сильвестра и Дженнифер, когда они вышли в свет в Нью-Йорке. Они направлялись в ресторан The Polo Bar.

Сталлоне и Флавин держались за руки и улыбались. К тому же было заметно, что пара не сняла кольца на безымянных пальцах. Поэтому в сети подозревают, что супруги действительно передумали расставаться.

Сильвестр Сталлоне надел синий костюм и рубашку, а его жена предстала в черном трикотажном платье с сумкой от Saint Laurent.

Сильвестр Сталлоне с женой / Фото из пинтереста

Как Сталлоне и Флавин чуть не расстались

Слухи о разводе Сильвестра и Дженнифер начали распространяться по сети еще в конце августа, когда 76-летний актер совершил новый тату на месте рисунка лица его жены. 54-летняя Дженнифер первой подала документы для развода. Она заявила, что брак "безвозвратно разрушен".

Как пишет в бракоразводных документах, Сильвестр Сталлоне вроде бы растратил семейный бюджет. Поэтому Флавин потребовала не давать возможности актеру распоряжаться активами на время развода. Впрочем, она просила справедливого распределения средств.

Звездная жена впоследствии прокомментировала, что для нее грустно расставаться после стольких лет брака. Она стремилась остаться в хороших отношениях со Сталлоне и поддерживать связь с дочками.