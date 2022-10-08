Сильвестр Сталлоне сходил в бар с супругой после заявлений о разводе
Источник:Hello Magazine
Знаменитый актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин были на грани развода. Но пару увидели вместе, когда те шли на свидание.
К известному актеру Сильвестру Сталлоне и его жене Дженнифер Флавин приковано большое внимание после их возможного разрыва. Ведь пара была одной из самых крепких семей в Голливуде – они были даже примером для других.
Читайте также Супермодель Жизель Бюндхен и Том Брэди разводятся после 13 лет брака
Сталлоне вышел в свет с женой
На днях папарацци сфотографировали Сильвестра и Дженнифер, когда они вышли в свет в Нью-Йорке. Они направлялись в ресторан The Polo Bar.
Сталлоне и Флавин держались за руки и улыбались. К тому же было заметно, что пара не сняла кольца на безымянных пальцах. Поэтому в сети подозревают, что супруги действительно передумали расставаться.
Сильвестр Сталлоне надел синий костюм и рубашку, а его жена предстала в черном трикотажном платье с сумкой от Saint Laurent.
Как Сталлоне и Флавин чуть не расстались
- Слухи о разводе Сильвестра и Дженнифер начали распространяться по сети еще в конце августа, когда 76-летний актер совершил новый тату на месте рисунка лица его жены. 54-летняя Дженнифер первой подала документы для развода. Она заявила, что брак "безвозвратно разрушен".
- Как пишет в бракоразводных документах, Сильвестр Сталлоне вроде бы растратил семейный бюджет. Поэтому Флавин потребовала не давать возможности актеру распоряжаться активами на время развода. Впрочем, она просила справедливого распределения средств.
- Звездная жена впоследствии прокомментировала, что для нее грустно расставаться после стольких лет брака. Она стремилась остаться в хороших отношениях со Сталлоне и поддерживать связь с дочками.